El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, ratificó que la provincia no relajará la exigencia de uso de barbijo, incluso al aire libre. A diferencia de la medida adoptada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien además de dejar de controlar el uso de tapabocas al aire libre liberó de su uso en los recreos escolares.

“Para darle un mensaje concreto a nuestra gente: usar el barbijo es un hábito que nos costó incorporarlo, no es el momento de abandonar su uso. En Chile, el 95 por ciento de los casos son de Delta, tenemos que ser minuciosos en ir evaluando cómo crece esta variante, que hoy es del 5 por ciento y tenemos que ver el impacto que va a tener cuando sea predominante su circulación comunitaria. Para nuestro análisis no es el momento de abandonar el uso del barbijo”, dijo el ministro en diálogo con Canal 12.

“Nosotros no estamos en esa dirección. Creemos que hay que sostener el uso del barbijo y los hábitos saludables tanto en espacios al aire libre como en espacios cerrados. La vacunación de niños y niñas comenzó recién ahora, hay que seguir profundizando ese eje y evaluar a futuro esto, pero no son para ahora estas flexibilizaciones”, habían señalado desde el Ministerio de Salud provincial.

En el diálogo radial, Cardozo insistió en la seguridad de la vacuna pediátrica, otro punto que distancia a Córdoba de Caba, donde todavía no comenzaron a aplicarla. “La vacunación Covid para niños es segura y es eficaz, que tengan la plena confianza porque la plataforma de la vacuna Sinopharm es a virus inactivado, que es la más antigua y no genera efectos adversos ni daño. Esa vacuna se coloca a mujeres embarazadas, para que tengan seguridad y garantía, y con respecto a la dosis, las personas de 3 años para arriba son estándares en el mundo. Cuando el niño tiene menos de 3 años las dosis son diferentes, pero de 3 años para arriba está estandarizado en el mundo. Y respecto al calendario no hay ninguna contraindicación, se puede colocar con el resto del calendario de vacunación nacional. Se puede aplicar de forma conjunta”, remarcó el ministro.

La preocupación por el avance de Delta fue advertida como la principal amenaza al actual escenario de tranquilidad en la pandemia, con una curva declinante de casos de 20 semanas. “Nosotros tenemos una realidad que no han tenido Estados Unidos, Inglaterra e Israel que es la presencia anterior de una variante contagiosa y masiva como fue Manaos. Hoy, de los casos positivos, casi el 70% de la cepa circulante sigue siendo Manaos. Pero creemos que si Delta tiene la capacidad de desplazar a Manaos nos va a generar un impacto sanitario grande. No al punto de una segunda ola, que fue tremenda para nosotros. Pero si Delta desplaza a Manaos va a generar un impacto, por eso queremos avanzar en la vacunación para que el impacto sea el menor posible”, señaló Cardozo.

Fuente: La Voz del Interior