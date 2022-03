Personal de Policía Ambiental rescató un ejemplar de zorro juvenil en el predio del Instituto Milenio Villa Allende situado en esa localidad cordobessa, ante el aviso de madres y padres de los estudiantes.

Se trata de una escuela con espacios verdes donde conviven algunos ejemplares de fauna silvestre, pero en el caso del zorro las autoridades se alertaron por la cercanía de la especie, posiblemente en busca de alimento. Ante la situación, dieron aviso a la repartición dependiente del Ministerio de Coordinación.

Con el trabajo de personal de la Municipalidad de Villa Allende y de la Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba, Policía Ambiental capturó al animal y lo trasladó al Parque de la Biodiversidad para evaluar su estado sanitario.

Los especialistas informaron que el zorrito goza de buena salud y que podrá ser reinsertado nuevamente en su hábitat luego de cumplir la cuarentena protocolar.

Qué hacer ante el hallazgo de fauna silvestre

Por la seguridad del animal y de las personas, es muy importante seguir estas recomendaciones:

* No intentar capturarlo ni acorralarlo.

* No lastimarlo.

* No trasladarlo ni tocarlo.

* No alimentarlo ni brindarle agua para que el ejemplar se aleje solo.

* A menos que esté lastimado y requiera asistencia veterinaria, dejarlo seguir su curso.

En caso de que el animal hallado se encuentre lastimado o que la seguridad de las personas se encuentre en peligro, comunicarse con Policía Ambiental. Las vías de contacto son: 0800-777-0220, WhatsApp 0351-4420924, Policia.Ambiental@cba.gov.ar o a través del sitio web.