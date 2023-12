Luego del marcado incremento de los combustibles en Córdoba, el Sindicato Petrolero (SinPeCor) decretó un posible paro general previo a la Navidad, en reclamo de una mejora en la propuesta salarial del empresariado.

A través de un comunicado, SinPeCor advirtió que, de no lograr un incremento en los porcentajes, encararán una interrupción de los servicios. Es decir que, de no llegar a un acuerdo, no habrá atención en las estaciones de servicio de la provincia.

“El viernes 15 de diciembre, mantuvimos una nueva reunión paritaria en la cual volvimos a rechazar la propuesta salarial ofrecida por la representación patronal en la mesa de negociación”, comienza el comunicado que SinPeCor compartió este sábado a través de su cuenta de X (antes twitter).

“La patronal local intenta imponer en Córdoba lo firmado en Buenos Aires y el resto del país antes de los brutales aumentos del combustible y la devaluación de la moneda”, continúa el escrito.

Según profundizan, la propuesta apunta a un 20% para diciembre del 2023 y 20% para enero del 2024, una suba que SinPeCor consideró “insuficiente”.

Acorde a lo publicado en el comunicado, si la propuesta no mejora la Comisión Directiva del Sindicato realizará un paro total de la actividad para el viernes 22 de diciembre, dos días antes de Navidad.

“Desde el SinPeCor, instamos nuevamente a la representación patronal a discutir, de forma responsable, el salario de nuestros trabajadores petroleros, considerando la difícil realidad que vivimos en el país producto de los altos índices de inflación que golpean el poder adquisitivo”, concluyó el sindicato.