En sus discursos al jurar por la mañana en la Legislatura provincial y posteriormente en el acto de traspaso de mando en San Francisco, el flamante gobernador cordobés, Martín Llaryora, tuvo varias referencias al presidente Javier Milei, en las que mostró un apoyo moderado, por un lado; además de reclamos y diferenciaciones marcadas por el otro.

Ambos asumieron ayer domingo, a 40 años exactos del retorno de la democracia en el país. El mandatario cordobés destacó la importancia de este hecho al comienzo de su discurso al tomar posesión del cargo y resaltó la figura de Raúl Alfonsín, mientras que el presidente no hizo ninguna mención al tema.

En primer lugar, Llaryora indicó por la mañana y luego repitió a la tarde que apoyará a Milei, que “dará gobernabilidad” al nuevo presidente y que esperaba que tuviera éxito, e insistió en que políticos de diferentes espacios y partidos deben “superar la grieta”.

"Estamos convencidos de que si al presidente le va bien, le va a ir bien a los argentinos. No es tiempo de poner palos en la rueda, sino de sumar para que finalmente la Argentina encuentre el camino del desarrollo y prosperidad. Debemos ser capaces de recuperar el diálogo y dejar atrás las grietas que todos estamos esperando”, aseguró Llaryora en la Legislatura.

Por la tarde en San Francisco, mantuvo el mismo mensaje, incorporando el elemento religioso: “Estamos en un momento difícil. Tenemos que respetar la voluntad popular. Es importante que le pidamos a Dios que ilumine a todos los gobernantes y a nuestro presidente Javier Milei. Espero que le vaya bien, voy a acompañarlo en lo que pueda para darle gobernabilidad y podamos hacer las reformas necesarias”.

Reclamos y diferencias

Sin embargo, tras ese apoyo inicial, enumeró lo que consideró “reclamos históricos de Córdoba”, le recordó que debía cumplir sus promesas de campaña y evidenció su visión distinta respecto a las obras públicas, que Milei anunció que serán paralizadas en todo el país.

En esos reclamos, fueron tres muy claros: baja de retenciones al campo, reparto equitativo de subsidios nacionales y el pago de la deuda por la Caja de Jubilaciones que desde hace años reclama la Provincia.

“Los cordobeses le decimos al presidente que esperamos que cumpla con las promesas que le hizo al pueblo de Córdoba y que sepa que no vamos a abandonar los reclamos históricos para defender a nuestra producción. Por eso pedimos en defensa del agro y el sector productivo las bajas de las retenciones, en defensa de nuestro pueblo que los subsidios se repartan con equidad y en defensa de los jubilados que vengan los recursos que corresponden para poder afrontar los compromisos”, reclamó.

“Aún en lo que dice el presidente que vamos a estar en estanflación, me comprometo para hacer lo imposible para defender los valores de Córdoba como una provincia distinta. Vamos a hacer todo lo posible e imposible para que la obra pública no pare, la salud pública mejore y la educación pública sea un estandarte de calidad y progreso social para todos los cordobeses, vivan donde vivan”, amplió.

Y además, subrayó que para luchar contra el narcotráfico, uno de los puntos más importante es el control de las fronteras que es competencia del Gobierno nacional. "Voy a poner todo mi esfuerzo para que vuelva la tranquilidad a nuestra gente. Pero no será posible sin que el Gobierno nacional también asuma sus responsabilidades”, continuó.

“No vamos a parar al narcotráfico si no se custodian las fronteras, si no se radariza el territorio nacional, si no se aplica la ley de derribo, si no se distribuyen las fuerzas federales en todo el territorio, y también si no se realizan y reforman leyes fundamentales”, detalló.

"Ahí el mercado no existe"

Finalmente, en sus discursos iniciales Llaryora pareció cuestionar la idea de Milei de paralizar la obra pública en todo el país y dejar las mismas en manos de empresas privadas. Sé que tal vez no son los vientos de moda, pero no sería yo si dejara mis convicciones", resumió el ex intendente sanfrancisqueño.

“Como hombre del interior del interior, a veces estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio Hay cosas obvias como es la obra pública, que cuando vivís en la Capital Federal es algo normal. Muchas veces las puede hacer el mercado o una empresa, pero cuando vas a entrando al interior, ahí el mercado no existe porque no cierra la economía. Ahí es solo la economía solidaria, los pueblos del interior necesitan de las cooperativas y del Estado presente", remarcó.

“Las obras generan trabajo y sin obras no hay progreso. Yo he visto cuando llega el agua potable, cuando llega el gas, cuando se pavimentan los caminos. Voy a continuar con las obras que inició Schiaretti y voy a hacer lo posible y lo imposible para que en conjunto con las cooperativas y mutuales podamos hacer obras en cada uno de nuestros pueblos”, agregó.

“De la misma manera que hoy está el debate sobre la educación. Por ahí algunos han tenido la suerte de nacer en otra condición social y no entienden que para muchos, entre los cuales me incluyo, la educación fue la posibilidad de ascenso social. Sin educación no hay progreso, no hay futuro. Lo que se viene es difícil, pero no voy a parar de invertir en educación y en salud pública. Sé que tal vez no son los vientos de moda, pero no sería yo si dejara mis convicciones".