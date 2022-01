La Justicia de Córdoba investiga la muerte de una mujer de 59 en un departamento de barrio General Paz, en la Capital provincial, hecho por el cual se encuentra detenida su pareja, un hombre de 68 años.

Según las primeras informaciones, el cuerpo de la mujer fue hallado cerca de las 21.30 del miércoles en la cama de su departamento del séptimo piso de un edificio ubicado en calle Esquiú al 400, lugar hasta donde llegó su hermana alertada porque la primera no respondía los llamados telefónicos.

En el departamento trabajaron peritos de la División Homicidios, quienes intentan establecer las circunstancias del hecho para determinar la causa del deceso.

En la investigación interviene el fiscal Raúl Garzón, quien dispuso la detención de la pareja de la mujer asesinada.

El hombre estaría investigado por presunto abandono de persona, indicaron fuentes de la causa.

Testimonio

“Llamé al chico de la guardia y llamamos al 911 y después creo que vino el 107. Me dijeron que había fallecido pero no me dijeron más nada”, indicó Beatriz, quien reside en otro departamento del mismo edificio.

“Siempre nos hablamos, todos los días. Yo ceno con ella, me parecía raro que no me conteste. Por eso subí a ver qué pasaba”, contó.