El padre de la nena de 12 años que murió ayer tras chocar y volcar el auto que conducía en barrio Villa Posse de Córdoba capital lamentó el hecho y contó detalles de lo ocurrido.

En diálogo con El Doce, el hombre identificado como Américo contó que había salido de su domicilio para llevar a su bebé de un mes al dispensario y les pidió a sus otros hijos y sus sobrinos que se alisten para luego llevarlos a entrenar al Club Deportivo Banfield, donde practicaban fútbol.

Demorado en el dispensario, el hombre no pudo llegar a tiempo y su hija de 12 años decidió sacar el auto para conducirlo hasta el club. A bordo iban además una hermana y dos sobrinas.

“Yo me fui al dispensario. Tenía turno a las 15. Les dije a mis chicos que alisten. Tenía turno con mi nene de un mes. Fui en el otro auto. No volví a hora mi hija ni me llamó saco el auto calladita y se fue a la cancha”, relató.

“Cuando estaba esperando en el dispensario, me avisaron que había tenido un accidente. Vecinos me llamaron con el teléfono de mi hija”, dijo.

El hombre admitió que su hija sabía manejar, pero que no la dejaba usar el auto sola, ni en la calle.

En medio del dolor por la pérdida, reveló que aún no le fue entregado el cuerpo de su hija para poder despedirla y contó que los otros niños que iban en el auto aún no saben sobre el desenlace fatal del siniestro.

“No quieren hablar. Son chiquitos. Ellos nos saben que falleció mi hija. Todos estamos mal”, dijo al revelar la situación familiar que atraviesan.

El siniestro fatal

La chica conducía el vehículo cuando colisionó contra un poste de luz y volcó.

Acorde a lo informado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en Camino a Santa Bárbara, en barrio Villa Posse de la ciudad de Córdoba.

En el rodado también viajaban los hermanos de la víctima fatal, tres niños de 11, 6 y 5 años. Los pequeños no sufrieron heridas, y ya se encuentran con sus padres.

Según trascendió, los niños le habrían sacado el auto al padre para ir a un club cercano a Santa Bárbara.

En el lugar del hecho trabajó personal del 107 y Bomberos.