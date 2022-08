Apareció el hombre que era buscado en Morteros: "Regresé para estar con mis hijos y mi familia", dijo

La Justicia de Morteros informó este jueves la aparición de Sergio Humberto Maldonado, el hombre de 35 años que faltaba de su hogar en esa ciudad desde el pasado 31 de julio y por el cual se había emitido un pedido de paradero.

Desde la fiscalía de instrucción informaron que Maldonado se encontraba desde el domingo en la ciudad de Córdoba, aunque retornó a Morteros en las últimas horas.

“El día de la fecha, personal policial logró dar con su paradero. Se encontraba en la casa de su actual pareja”, se informó.

Maldonado había sido visto por última vez el domingo a las 18.30, en el semáforo de Boulevard Hipólito Irigoyen y Pte. Perón, de dicha ciudad. Circulaba en una motocicleta Yamaha Crypton de color negro.

En declaraciones a AM 1530, emisora morterense, tras declarar en la Unidad Judicial, Maldonado explicó: “Estoy bien, pido disculpas a mi familia por salirme a buscar, regresé para estar con mis hijos y mi familia. El domingo a la tarde me fui a San Francisco y después a Córdoba. Recién me encontré con mi hija, con una gran emoción” remarcó.