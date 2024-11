La aventura de Alejandro Saluzzo, un hombre de Arroyito, es practicar ciclismo y darle vida a los rincones rurales de la región a través de la amplia difusión que consigue con internet y las redes sociales.

Lo de Alejandro es un hobbie, pero ha tomado mucha fuerza su historia cada vez que postea en las redes. En “Pueblos y lugares a pedal”, como denominó a este proyecto en redes sociales, va mostrando sus salidas ciclotustísticas con el objetivo de mostrar lo que pasa o pasó en la vida rural.

Desde muy joven usó la bici como un medio para salir a conocer y toadavía lo hace incluso con su papá de 80 años, que cada tanto pedalea en la ruralidad cercana a Arroyito. El proyecto nació hace 3 años.

“Nosotros no competíamos, íbamos a pueblitos acá cerca de Arroyito, a colonias, y después uno contando o publicando en las redes personales, veía que la gente recordaba mucho esos lugares, porque su padre o su abuelo habían vivido ahí. También me di cuenta que no hay muchos registros en la web de fotos de esos lugares”, contó a El Periódico.

Estrategia

De forma inesperada, las salidas en bici se volvieron más detalladas y con una estrategia.

“Uso un mapa de escuelas rurales que muchas están inactivas, pero que están, ahí empiezo a diagramar la salida y a eso le agrego todo lo que está cargado en Google Maps. Me gusta agregar las fotos y si los lugares no están contribuir para que lo acepten y sea más fácil de ubicarlos”, detalló.

Luego llega el trabajo de postproducción, donde elige el material y lo publica en las redes. Los likes, comentarios y reacciones llegan solos en muchos casos alimentados por la nostalgia de una persona que fue a ese lugar, que vivió allí, que era su escuela o que no lo conocía.

“Muchas veces me doy cuenta que de capillas o de escuelas no hay nada, o está el nombre nada más pero ninguna foto. En base a eso, y después de buscar en Facebook algún comentario, voy haciendo la historia de los lugares”, resaltó.

Cuando todo está publicado la información aparece sola, no como una investigación sino desde la memoria de aquellos que pasaron o vivieron cerca de allí.

De gira

Las primeras salidas fueron en la zona alrededor de Arroyito, sus ítems son en general colonias, capillas y escuelas rurales, a veces también aparecen las viejas estaciones de ferrocarril.

“Empecé a viajar en mi auto hacia un punto, de ahí hago base y hago el recorrido, yendo por un camino y volviendo por otro para abarcar más lugares a visitar. Generalmente son salidas de un día, donde por lo general pedaleo entre 100 y 130 kilómetros. En verano o cuando uno tiene vacaciones, ahí ya cargo la carpa”, relató Alejandro.

Solo ante la inmensidad del campo, el hombre dijo que “es impresionante la cantidad de capillas que están perdidas”. Otra realidad con la que se encuentra es que “mucha escuelas están abandonadas”, aunque depende la zona por el tipo de actividad que se realice.

“Lo que está pasando en el campo es eso, la mayoría de la gente ya no vive, están las nuevas generaciones, que ya es otro tipo de agricultura. Cada vez hay menos cosas para visitar, que estén activas”, subrayó sobre su evaluación tras recorrer gran parte del departamento San Justo y Río Primero.

Ahora los caminos lo llevaron hacia el lado de Santa Fe, está explorando por los límites del departamento Castellanos, pero dada la proliferación de espacios a recorrer confesó que volverá a otras en las que ya pasó alguna vez.

Para Alejandro todo esto es una pasión que hace sin fin de lucro más que de darle entidad a las raíces que han desarrollado la amplia región rural de la provincia. Asegura que a la magia él la encuentra en los pequeños pueblitos que se mantienen con su plaza, el club, el bar, la capilla, la escuela y las estaciones de ferrocarril. Para él alcanza como excusa para seguir pedaleando y no ver solo un punto fijo en el horizonte.