Una joven de 26 años fue atacada este domingo por motochorros mientras volvía a su casa. Los asaltantes a bordo de una moto, la sorprendieron mientras manejaba su motovehículo, la tiraron al piso para robársela y además le extrajeron dinero de sus bolsillos, según confió la víctima a El Periódico.

El hecho sucedió alrededor de las 3 de este domingo mientras la mujer circulaba por calle Dominga Cullen, cuando fue sorprendida por tres hombres a bordo de una moto: “Se me aparecieron de la nada, no entendía qué pasaba, no supe si me estaban siguiendo, se bajaron dos los de atrás y me empezaron a decir que me baje de la moto, uno de frente y otro de costado que me empezó a empujar hasta que me hizo caer. En el piso uno me empezó a revisar los bolsillos me sacó plata, me pedían el celular, les dije que estaba abajo de la moto y escaparon hacia el Interprovincial”, contó la joven a nuestro medio.

Los ladrones escaparon con la motocicleta Guerrero Trip de la joven rumbo al Interprovincial. Momentos después, la víctima del robo fue socorrida por un hombre a bordo de una camioneta que la trasladó hasta la Policía para realizar la denuncia.

“Fue un susto inmenso, te queda el mal momento que nadie te lo quita y el miedo a volver a salir a la calle”, manifestó la joven.

En horas de la tarde y gracias a la ayuda de su familia, la joven pudo recuperar la motocicleta pagando un rescate y pudo recuperar parte de su documentación que fue hallada en un campo.