Dolor, consternación e impotencia son tres sensaciones que se juntan en los vecinos de barrio Acapulco tras conocerse que en las últimas horas del sábado una joven murió a causa de disparos.

El episodio ocurrió en la zona de las calles 2 y 5 y las circunstancias son investigadas por la justicia rafaelina quien además no se ha expresado. Lo cierto es que la víctima se llamaba Milagros Vázquez, “Mili” o “Milu” para sus conocidos, tenía 25 años y era mamá de tres niños que estaban en ese momento.

En circunstancias no dilucidadas aun, Milagros fue alcanzada por al menos un disparo que habría ingresado por la ventana de su domicilio e impactó en su cuello. En ese momento habría estado con sus hijos y aunque fue socorrida de inmediato falleció a causa de la herida.

Su tía Verónica Delgado fue una de las personas que intervino en ese momento de confusión y dolor y contó cómo llegó a la escena a El Periódico.

“Si (estaba) a 8 cuadras, me llamó mi hija, estaban comiendo juntas. Salgo corriendo le pido a dos chicas que pasaban en moto que me acerquen, cuando llego ella estaba boca bajo balbuceando. Atiné a alzarla y corría con ella muriendo en mis brazos. Con su último suspiro y su mirada apagada me miró, me sacudió la cabeza como diciendo no llego Vero, no aguanto más", describió.

Piden justicia

Ahora su voz expresa solo un deseo: justicia. Horas después de lo sucedido la despidió a través de Facebook retomando el relato y mencionando a su hijo que falleció este año.

Lamentablemente para Verónica y la familia no es la primera vez que un hecho de violencia les arrebata a alguien. Ella es madre de Jonathan Delgado quien murió producto de las heridas de varios disparos en el mes de enero de 2024 en el mismo barrio.

Delgado fue herido en el abdomen, espalda y las piernas a mediados de enero de este año. Permaneció internado en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital J.B. Iturraspe y falleció el día 26 de ese mes.

Su madre es Verónica, tía política de Milagros y recordó ese episodio: “Soy la mamá de Jonathan Delgado a 8 meces del asesinato y aún nada no hay justicia. Con mi hijo paso lo mismo, me lo matan según por error, me llaman a la 1:30 de la mañana salgo corriendo 10 cuadras. Pasaron todo a Rafaela y acá estamos nadie nos adelanta nada".

La mujer lamentó no haber podido hacer nada más y atravesada por el dolor solo pidió disculpas.