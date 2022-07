Todavía continúa internado en estado reservado el delivery de 35 años que el último viernes sufrió un accidente sobre avenida Urquiza al 300, en el que otro motociclista implicado escapó de lugar y es buscado por la Policía, según información que pudo recolectar El Periódico.

Fuentes del nosocomio confirmaron que la víctima del accidente, identificada como Diego Chávez, que había padecido un trauma de cráneo grave al momento del choque, continúa en coma farmacológico, con asistencia respiratoria, “estamos tratando de sacarle la sedación de a poco para poder despertarlo y analizar su estado de consciencia, todavía su pronóstico es reservado, creeríamos que no debería registrar secuelas ya que no requirió intervención, pero hasta que no supere esta etapa y empieza con la correcta reacción, no lo podemos descartar”, manifestó una alta fuente del Hospital Iturraspe.

Lo que se sabe hasta el momento

El violento choque entre los dos motociclistas, que según testimonios de testigos, ambos se desempeñaban como deliverys de comidas, se registró minutos antes de las 22 del viernes 15 de julio en avenida Urquiza al 300, a metros con su intersección con Independencia.

Chávez manejaba una Yamaha Crypton, color rojo, cuando se produjo el choque con otro motociclista que huyó del lugar sin socorrer al lesionado, que como consecuencia del impacto, sufrió un fuerte golpe en su cabeza y quedó inconsciente en plena calle.

Luego sería trasladado al Hospital Iturraspe donde el diagnóstico fue que había padecido un traumatismo de cráneo grave.

Desde entonces, la Policía de San Francisco busca al otro conductor que huyó de la escena y no se presentó a realizar su descargo.