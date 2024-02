Una vivienda ubicada sobre Calle 9, en Frontera, fue blanco de un robo este miércoles por la tarde: delincuentes sustrajeron dos mazas, un cortafierros y hasta se quisieron llevar la hoja de puerta del lavadero, aunque no tuvieron éxito.

Según pudo saber El Periódico, es el quinto robo que sufre la familia en los últimos meses. “La Policía viene a la hora, a las dos, a las tres horas, si es que viene”, contó el damnificado que sostuvo que ayer hizo tres llamados a la comisaría pero nunca llegó el móvil.

Días atrás, en la misma cuadra, otra familia sufrió un importante robo: en esa oportunidad, los ladrones robaron un televisor, una amoladora, un taladro, una soldadora y dos garrafas, entre muchos otros elementos.

“Estamos todos cansados de esta gente, yo no puedo dormir porque si ven que no hay nadie te roban todo. No podés estar tranquilo en tu casa”, lamentó el hombre.