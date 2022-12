Momentos de dolor atraviesa una familia de barrio Roque Sáenz Peña que tuvo que pasar la primera Navidad sin la madre, Beatriz “Betty” Hernández, una conocida peluquera de nuestra ciudad fallecida hace cinco meses. Además, sufrieron un significativo robo, cuando al menos un delincuente ingresó a la que era la casa de la mujer y se llevó -además de dinero- un viejo celular que contenía recuerdos de Betty con sus hijas, nietos y clientas.

Es por ello que la familia está dispuesta a ofrecer una recompensa para recuperar el aparato.

El robo se produjo entre el 24 y el 25 de diciembre, cuando al menos un delincuente ingresó al domicilio de calles López y Planes y Chile, en el populoso “las 800”, y se llevó, entre otras cosas, unos 40.000 pesos y el viejo celular que estaba en el interior de un cajón.

“Estamos todavía atravesando el proceso del duelo, la muerte de mi mamá fue algo muy repentino e inesperado que ni siquiera podemos recuperarnos por eso lo único que nos importa es recuperar el celular”, contó Natalia Hernández a El Periódico.

“Trabajó hasta sus últimos días”

Natalia recordó a su madre como una gran mujer, “muy trabajadora y dedicada con sus clientas, trabajó hasta el último día, horas antes de que la internaran".

Incluso en el celular robado había una gran cantidad de mensajes y audios mostrando el afecto de las clientas hacia Betty, que murió por una extraña complicación de salud a los 66 años..

En cuanto al robo, la familia sospecha que pudo haber sido una sola persona quien ingresó a la casa por un ventanal que da al patio. Y que sería alguien domiciliado en las cercanías al domicilio, ya que en el sector se sucedieron robos similares en esa época.

De todos modos, Natalia insistió: “El dinero no me importa, solo quiero recuperar los recuerdos de mi mamá, las fotos y los audios que no llegué a descargar. Ni siquiera e importa recuperar el teléfono, solo quiero que me devuelvan de alguna forma la información que contenía", pidió.