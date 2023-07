La justicia investiga un posible hecho vinculado a la explotación laboral de personas en la ciudad de Morteros después de recibir distintas llamadas a la línea 145 del Programa Nacional del Rescate y Acompañamiento de las Personas que podrían ser víctimas del delito de trata y/o explotación.

En consecuencia desde la justicia federal se dispusieron una serie de allanamientos, uno en un domicilio urbano y otros dos en tambos cercanos para constatar la situación. Los operativos fueron encabezados por un inspector del Renatre y Uatre junto con Gendarmería Nacional.

María Marta Schianni, Fiscal Federal subrogante explicó en AM 1530: “Los procedimientos se realizaron entre Gendarmería, el Ministerio de la Mujer para la asistencia de posibles víctimas en esos tambos y el Ministerio de Trabajo de la Nación para detectar las irregularidades laborales si las hay”.

Schianni añadió en declaraciones al mismo medio: "El inspector manifestó la existencia de indicadores que daban a entender la posible comisión de éste delito, e involucraría a una familia que estaría siendo explotadas en el campo”.

Por ahora no hay ninguna imputación ni detención, la Fiscalía debe recibir las actuaciones labradas en dichos lugares. Luego procederá a evaluar si amerita la intervención en el caso de los allanamientos en el campo, no así en el de la zona urbana porque no se observaron irregularidades.