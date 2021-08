Luego de que a principios de mayo el club Tiro y Gimnasia fuera blanco de un importantes robos de cables que llevaban energía a las torres de iluminación de la pista de ciclismo, ahora delincuentes volvieron a atacar.

Jerónimo Bonino, presidente del club, explicó que ahora los ladrones fueron por las instalaciones del polígono. "Hemos sufrido nuevamente robos de cables, también en la pista. Fue ayer en la pista de ciclismo, que habíamos hecho un cableado nuevo hace cosa de un mes atrás. Han hecho un intento de robo. Todavía no he llegado al club a ver si hay algún faltante o no, pero nos encontramos con que la instalación nueva estaba tirada en el piso como para llevársela. Los socios nos han avisado hoy en el óvalo, que son los que van a pedalear, que se encontraron con esto, con todos los cables irados en el piso, no entendían muy bien qué pasaba, y cuando fue la gente de la comisión nos hemo encontrado con que sí, con que cortaron los cables para llevárselos. Estábamos viendo cuánto era el faltante. Nuevamente con tan poco tiempo de diferencia, un mes y medio, nos han entrado y llevado todo. Ahora otra vez de nuevo a renegar. Es lamentable", denunció.

Bonino lamentó el costo que suponen actos como este: "Nos cuesta un montón. Si bien al cableado todavía no se lo habían llevado, el tema de la mano de obra nomás. Lo que nos representa en la parte económica para pagar la mano de obra, para que el electricista vuelva a colocar todo. Son meses a veces de cuotas de socios que se sacrifican para eso".

"Cuando fue el robo en el óvalo, los socios mismos hicieron una campaña y colaboraron un montonazo económicamente para volver a comprar los cables, porque eran muchos metros y un cable bastante caro. Y ahora otra vez. Es algo que nos lleva mucho tiempo", agregó.

El presidente de la institución deportiva agregó que además del costo, estos actos de delincuencia y vandalismo suponen "molestias" para el socio. "Con esto de la pandemia, que hemos estado cerrado un montón de tiempo, ahora que el club está abierto te encontrás con que de noche no se puede ir porque no tenés luz. En el polígono también, es indispensable la luz para poder realizar la practica deportiva".

"Da bronca que sigamos con este tema", finalizó.