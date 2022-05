Una mujer denunció esta semana una presunta estafa, asegurando que se aprovecharon de su desconocimiento sobre el funcionamiento del plan "Potenciar Trabajo" y terminó siendo engañada por una amiga que presuntamente le cobró el dinero de este programa durante un año sin darle aviso.

Nadia Ramírez, la denunciante, explicó que conoció a esta mujer hace un año aproximadamente. Comentó que ella le tramitó el programa nacional "Potenciar Trabajo" en virtud del cual se le abonaba una suma mensual de dinero.

Recordó que fue al Banco Nación junto a quien consideraba su amiga a firmar para que le dieran la tarjeta de débito y así empezó a cobrar. Lo hizo durante tres meses, ocasiones en que la presunta estafadora la acompañaba al banco porque, según relató, ella no sabía usar la tarjeta. Por eso, aseguró que se la entregó y que hasta ahora no la recuperó.

De acuerdo a la denuncia, a los tres meses de haber resultado beneficiaria del plan, la otra mujer le dijo que por la pandemia habían dejado de abonar el programa. Sin embargo, el 20 de abril pasado, Nadia se acercó al Banco Nación para preguntar si su tarjeta de débito se encontraba en funcionamiento y una empleada del banco le dijo que sí y que, de hecho, todos los meses le depositaban el plan Potenciar Trabajo, el cual era retirado por cajero automático con la tarjeta.

"Me enteré cuando fui al banco para buscar abrir una cuenta para mí, porque ella no me daba la tarjeta, decía que no la encontraba, que no sabía dónde la había puesto la chica que limpiaba. Y cuando voy al banco me entero que el mes que pasó me retiró 16 mil pesos del último cobro. Yo nunca dejé de cobrar el Potenciar Trabajo. La Policía me dijo que se trataba de una estafa", comentó Nadia, quien contó su experiencia a El Periódico.

Seguidamente, agregó: "Hice la denuncia de estafa porque me robó la plata, por más que yo fui ignorante, ella era la que menos me tendría que haber hecho esto, éramos re amigas", lamentó.

El Periódico se comunicó con la persona denunciada, quien negó los hechos y aseguró que lo denunciado es falso y que el conflicto surgió a partir de una pelea entre ambas.

Sobre el plan Potenciar Trabajo

El plan Potenciar Trabajo unificó los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios; y su objetivo es mejorar el empleo y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.

Para acceder al mismo se deben cumplir requisitos como integrar proyectos en el que se realicen diversas tareas durante un promedio de 80 horas mensuales y acreditar su cumplimiento; mientras que para la modalidad de Terminalidad Educativa (finalización de los estudios primarios y secundarios) se debe acreditar estar cursando los estudios correspondientes.