Un hombre denunció en las últimas horas un intento de abuso y una salvaje agresión hacia su sobrina, una joven de 18 años que al momento del hecho se encontraba junto a su hijo, de 1 año. De acuerdo a la denuncia, el hecho ocurrió el miércoles por la noche en Frontera, en la vivienda de la mujer, en la zona conocida como "Los Eucaliptus".

De acuerdo a lo que contó su tío, Rubén Pérez, a El Periódico, la mujer se encontraba en su casa durmiendo junto a su hijo cuando el agresor irrumpió en la vivienda. Si bien no logró abusar de ella, la golpeó ferozmente provocándole numerosas lesiones.

"Pasó anteanoche, a la 1 de la mañana. Mi sobrina vive en 'Los Eucaliptus', en Frontera. Y había un tipo, que también vive acá (en la zona) pero más al fondo, que la venía acechando hacía tres noches, como el mismo le decía mientras la golpeaba. Ella estaba con el hijo. Le decía que entró con la idea de matarla y que le iba a matar al chico también. Menos mal que ella no se desmayó ni nada, sino los mataba a los dos. Ella no soltó nunca al hijo. Entonces le golpeó la cara, la desfiguró, la arrastró por el piso y se escapó", contó el hombre.

A raíz de que los perros empezaron a ladrar, cuyos ladridos alertaron a unos familiares que viven cerca, el hombre escapó, contó Pérez.

"Ella está bien"

Sobre el estado de salud de la mujer, su tío manifestó: que "ahora está bien" y adelantó que a raíz de lo ocurrido, la joven se irá a vivir de sus padres, a una localidad cercana a Rosario.

"Está asustada. Está toda golpeada, porque el tipo le pegaba en la cara con un ladrillo. Está toda lastimada, tiene las muelas rotas, la boca por dentro toda lastimada, la rodilla pelada. Fue al médico", agregó.

El hombre insistió: "No llegó a abusarla porque ella estaba con el hijo en brazos y en ningún momento quiso dejar al nene por miedo a que lo agarre, lo tire y lo golpee. Por eso ella quedó tan golpeada, porque no se podía cubrir porque no quería soltar al hijo".

Detenido

Según contó el hombre, el sujeto fue detenido luego de que su propio hermano lo entregara a las autoridades policiales. A la vez, denunció inacción policial.

"Acá estábamos todos mal porque la Policía no hacía nada. Tuvimos que ir nosotros. Mi hermano pasó frente a la Policía, le tiró ladrillazo al vidrio y enseguida como tres patrulleros quisieron agarrarlo, mientras que mi sobrina hacía ya un par de horas que había hecho la denuncia y al tipo nadie lo andaba buscando. Después se juntaron todos los parientes de mi sobrina, lo buscaron al comisario, y ahí empezaron a moverse y a buscarlo. Pero lo entregó el mismo hermano, la Policía no hizo nada", cerró Pérez.