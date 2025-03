Guillermo González, fiscal que encabeza la investigación por la muerte de Guillermo Bustamante, aseguró que la víctima no habría fallecido de no haber mediado el accionar policial. El hecho ocurrió en una estación de servicio en Córdoba capital, donde cinco efectivos de la fuerza provincial están imputados.

Según consignó Cba24n, el fiscal explicó que en el procedimiento para reducir a Bustamante se registraron “conductas excesivas y otras pasivas, cuando no debían serlo” por parte de los oficiales. “Lo que sí está claro es que sin ese accionar policial, no hubiera muerto. Ahora bien, es muy posible, y es más que posible, que hayan habido lo que nosotros solemos llamar causas combinadas, y por otra parte una condición preexistente de salud por parte de la víctima”, señaló en diálogo con el programa Ponete al Día.

Tres de los policías están imputados por homicidio calificado: el oficial subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín. En tanto, el oficial inspector Walter Perfumo fue acusado de encubrimiento, y el sargento Mariano Córdoba, de omisión de los deberes de funcionario público.

González también destacó que el llamado al grupo de policías no fue una intervención oficial solicitada al 911, sino una comunicación directa del playero de la estación, quien los conocía personalmente por patrullajes previos en la zona.

Sobre la figura de encubrimiento que recae sobre Perfumo, el fiscal detalló que “en las conductas omisivas no solamente se analiza lo que no se hizo en el momento, sino también a posteriori”. En relación a Córdoba, precisó que se lo acusa por no haber intervenido ante lo que ocurría, lo que motivó su imputación por omisión.