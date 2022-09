Eran poco más de las 22 cuando dos delincuentes intentaron robarle a una familia de Frontera este domingo, en su vivienda de barrio Colegiales.

Todo ocurrió en un domicilio de calle 74 al 400. Los hombres dejaron la moto sobre la vereda, abrieron la puerta de reja y ya en el umbral intentaron abrir la puerta del frente de la casa, la que estaba con llave. Uno de los seis integrantes de la familia pensó que se trataba de una sobrina y abrió la puerta sin pensar que se exponía a un gran peligro.

“Dame la plata, dame la plata”. El pedido, alterado, corría por parte de uno de los delincuentes. Ambos estaban dispuestos a todo, inclusive a matar. Sin embargo, la fortuna estuvo del lado de las víctimas.

“Abrí la puerta y me pusieron un arma en la cabeza, me pedían plata, me llegaron a sacar el celular”, contó a El Periódico uno de las personas asaltadas. En ese momento apareció un hermano en escena a quien el delincuente le gatilló, pero afortunadamente nunca salió la bala.

La tensión seguía hasta que uno de los integrantes de la familia se trenzó en lucha con uno de los malvivientes, poniéndolos en fuga. Uno de ellos, también tratando de disparar pero sin éxito logró escapar. Su cómplice quedó encerrado en el jardín de entrada de la casa y fue abordado no solo por las víctimas sino por otros vecinos que lo sacaron a la calle y lo golpearon.

Tras ello, llegó la policía que lo terminó deteniendo y derivando con custodia al Hospital Iturraspe. Según pudo averiguar este medio, estaría fuera de peligro.

Las imágenes de esta persona se viralizaron con el correr de las horas.

Temor

La familia, que prefiere mantenerse en reserva, denunció este lunes amenazas del otro delincuente que pudo huir.

“La verdad que una situación así te deja temor. Pasó por el frente esta mañana y nos dijo ‘ya van a ver’”, contaron a El Periódico.

Incluso pidieron custodia policial, sin embargo hasta el mediodía de este lunes no le habían provisto esa posibilidad.

Consultados sobre la seguridad en el sector, vecinos de Colegiales aseguraron que es una zona que se “volvió muy complicada” y no encuentran respuestas a nivel municipal y provincial.