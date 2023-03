Una pareja fue captada por la cámara de seguridad cuando robaba de una proveeduría en barrio Ciudad de San Francisco. La modalidad que utilizaron fue que la mujer compraba elementos pero a la vez distraía a la vendedora con preguntas para que su cómplice sustrajera otros artículos.

Los propietarios de proveeduría Vani, ubicada en avenida Savio a metros de la cárcel de San Francisco, decidieron difundir las imágenes del robo y el video se volvió viral.

De esta manera, otros comerciantes pudieron reconocer a la pareja, que también habría cometido robos similares.

Vanina, propietaria de la proveeduría, dialogó con El Periódico y comentó que el hecho se produjo en la tarde-noche del miércoles: “La chica entra y él lo hace detrás. Ella compró algunas cosas y le preguntaba precios a la vendedora, mientras él aprovechaba y fue robando algunas cosas. Incluso a nosotros nos dijo un cliente que estaba en la esquina que vio que el pibe salió y guardó algunas cosas en la moto y volvía a entrar para sacar más”.

Y agregó: “La chica mientras tanto compró algunas cosas, preguntaba precios de otras, pero obviamente estaban en complicidad”.

Para alertar a otros comerciantes

Vanina insistió en que con su familia decidieron difundir el video para alertar a otros comerciantes. Incluso, una de sus hijas se comunicó mediante una red social con la presunta ladrona para que devuelva lo robado, pero al no obtener respuestas decidieron compartir las imágenes.

Así, la familia se enteró que otros comerciantes habían sido víctimas de robos similares por parte de la misma pareja.

“Nuestra idea de difundirlo no fue tanto por lo que nos representó económicamente sino para ayudar a otros comerciantes, porque esta gente se maneja así, con libertad y una impunidad que no les importa nada. No entran a comprar, entran para robar”, se quejó la mujer.

Según pudo conocer El Periódico, la Policía ya está al tanto del hecho y se encuentra investigando a los presuntos autores.

Para ver el video podés hacerlo en este enlace