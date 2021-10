La jueza de la Instrucción Penal Preparatoria, Cristina Fortunato, ordenó este lunes que Alan Catriel Martínez (20), conocido como “Pocholito”, quede en libertad bajo ciertas condiciones de conducta, tras realizarse la audiencia cautelar en la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela.

La decisión de la Justicia santafesina repercutió en la ciudadanía debido a los antecedentes judiciales de Martínez, sobre todo siendo menor de edad ya que se lo acusa desde robos calificados, asaltos a mano armada y hasta un homicidio, el de Santiago Dávila (56) ocurrido en 2016.

Fundamentos de la libertad

Una fuente judicial explicó a El Periódico que la libertad concedida este lunes no implica el cese de la investigación, aunque remarcaron que no podía dictarse una prisión preventiva de acuerdo a que “Pocholito” no tiene antecedentes penales siendo mayor de edad. Además respecto al hecho reciente donde se lo acusa de amenazas y haber disparado hacia una vivienda, las pruebas no serían suficientes en su contra.

La fuente indicó que se puede mantener la detención de una persona un tiempo determinado, pero si se aborda una prisión preventiva el Código Penal dispone requisitos, entre ellos que esté acreditada su participación punible, la que en el caso de Alan Martínez “está endeble desde el punto de vista de las evidencias, ya que no se han podido concretar testigos y sólo hay una denuncia”.

La denuncia en contra de “Pocholito” fue por amenazas y haber efectuado un disparo con arma de fuego hacia una vivienda en Frontera el pasado 18 de octubre. Su detención, en tanto, ocurrió el viernes 22 del mismo mes en su vivienda de barrio Parque.

Por qué no valen sus antecedentes penales siendo menor

Una de las críticas hacia la Justicia en este caso puntual es por qué a este joven no se le computan sus antecedentes penales como menor de edad. Esto fue pedido este lunes por la familia de Dávila, quien hace cinco años espera que Martínez pague por su asesinato.

Consultados abogados penalistas de la ciudad, indicaron que para definir o analizar si corresponde mantener un estado de libertad o detención hay que analizar en concreto y particularmente en cada caso los antecedentes penales de la persona.

En ese sentido –agregan- no cuentan los hechos en que se declaró penalmente inimputable la persona o aquellos donde no exista sentencia firme: “El hecho de que haya un proceso abierto no constituye un antecedente penal computable en virtud del principio de inocencia, siendo que no hay una sentencia firme”, explicó uno de los letrados.

Asimismo, destacaron que la legislación nacional es acorde a los pactos internacionales respecto a la edad de inimputabilidad y las garantías que tienen los menores de edad. Esto fue tenido en cuenta por el Juzgado de Instrucción Penal Preparatoria de Rafaela, al momento de decretar la libertad de Martínez.

“Sobre este último episodio no es un caso que haya tanto para informar, no hay muchas particularidades jurídicas y suelen ocurrir este tipo de decisiones. Sucede que despierta interés ante la situación de esta persona que es conocida popularmente por cometer varios hechos siendo menor”, resaltó una de las fuentes.

Por último, otro de los abogados consultados señaló: “Los tratados internaciones imponen que la persona que no tiene antecedentes condenatorios, contra la cual no hay evidencia suficiente, debe vivir el proceso en libertad porque los hechos como niño no son válidos siendo mayor”.