La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) adherirá al paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) para este jueves.

La medida de fuerza obedece, entre otros puntos, al reclamo por una paritaria nacional docente, la restitución del Fonid, mayor financiamiento educativo, envío de fondos para la Caja de Jubilación Provincial, defensa del régimen jubilatorio especial docente y rechazo al impuesto a las ganancias.

Rafaela Ludueña, secretaria general de la delegación departamental de UEPC, se refirió a este tema en La Mañana de El Periódico, así como al acatamiento esperado para este jueves. En ese sentido, señaló: “Como UEPC, siempre que se decreta un paro desde CTERA, nosotros adherimos. Este paro se decreta atendiendo a que, ante las exigencias que venimos llevando desde finales de diciembre hasta principios de este año al gobierno nacional, no se están dando respuestas”.

“Le seguimos exigiendo al gobierno nacional una paritaria nacional docente urgente, para que en esa paritaria podamos establecer el salario mínimo que cualquier docente de la República Argentina tendría que ganar. Además seguimos exigiéndole el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que en su momento se consiguió con los 1003 días de ayuno en la carpa blanca de muchos de nuestros compañeros, y que de la noche para la mañana los docentes de toda la Argentina dejaron de percibirlo”, agregó.

Sobre el FONID, particularmente, mencionó que a partir de su quita, trabajadores docentes vieron disminuido en un 10 o 20% su salario, dependiendo el lugar donde viven.

Asimismo, se refirió a otro de los reclamos: “Estamos exigiendo el financiamiento educativo, para que envíen los fondos para los programas nacionales y para los comedores escolares. Estamos pidiendo también el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones provincial. Tampoco están haciendo esos envíos que hacen que la caja, en este caso de los docentes de Córdoba, no tenga el dinero necesario para poder pagarle a los compañeros jubilados docentes”.

“También estamos exigiendo la defensa del régimen jubilatorio especial docente por todas las reformas que pueden suceder a partir de una aprobación de una Ley Bases, donde corre el riesgo el año en donde uno se puede llegar a jubilar. Hoy en la provincia de Córdoba, los docentes se jubilan siendo mujer a los 57 años y siendo hombres a los 60, y hoy está peligrando esa cuestión, con un posible aumento en la edad jubilatoria. También, por supuesto le estamos diciendo no al Impuesto a las Ganancias, pues consideramos el salario no es ganancia, y de volver este impuesto habría compañeros docentes que tendrían que tributar”, sumó Ludueña.

Sobre lo que sería un salario mínimo satisfactorio, la gremialista explicó: “El salario se ha devaluado mucho, hemos perdido poder adquisitivo, y la pérdida del FONID hizo que disminuyera nuestro salario. Por ende esto también influye en las economías regionales de los pueblos o de las ciudades, donde menos plata ingresa a la ciudad. Si nosotros teníamos 25 mil pesos que cobrábamos, a lo mejor los docentes íbamos y lo gastábamos en una tienda, nos íbamos a tomar una merienda. Hoy no está sucediendo".

"Hay compañeros en Misiones que están cobrando 250 mil pesos. Acá en Córdoba unos 400 mil y pico para una maestra de grado que recién inicia. Nosotros lo que buscamos establecer es el piso de un salario para que a partir de ahí las provincias empiecen a negociar, que es como hacíamos todos los años”, sumó, en referencia a lo que sucede en aquella provincia.

Acatamiento

Consultada sobre el acatamiento esperado para este paro, apuntó: “Esperamos que el acatamiento sea mayor. Esperamos que los compañeros se estén dando cuenta de lo que perdiendo, y que para dejar de perder no nos queda otra que unirnos, salir a la lucha y mostrar nuestro malestar con respecto a la pérdida del poder adquisitivo que estamos teniendo”.

“No podemos confirmarles que no se va a descontar, porque no es el sindicato el que descuenta, sino que es la patronal. Lo único que sí podemos afirmar es que en los últimos pagos que hemos tenido no han sido descontados los paros. Esperamos que el compañero, más allá del descuento, se sume a la lucha, porque hay que reconocer en la historia del movimiento obrero que todas las conquistas se lograron con luchas, y ante la lucha siempre hay alguna pérdida. Pero no hay que pensar en el presente, sino que hay que ir mirando siempre en el más allá", cerró Ludueña.