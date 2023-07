Trabajadores nucleados en el Sindicato de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) profundizan esta semana su reclamo por mejoras salariales. La semana pasada llevaron adelante medidas de fuerza ante lo que consideran una falta de respuesta a sus pedidos y desde hoy volverán a hacerlo con levantamiento de barreras de cuatro horas por turno.

La información fue brindada por el delegado gremial Marcelo Gastaldi, que indicó que el viernes en la audiencia llevada adelante en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la empresa Corredores Viales pidió un cuarto intermedio hasta este viernes 28 de julio.

De esta manera, llevarán adelante levantamiento de barreras en los peajes en las últimas cuatro horas de cada turno: de 10 a 14, de 18 a 22 y de 2 a 6.

Vale recordar que Gastaldi habló al respecto la semana pasada en La Mañana de El Periódico y explicó que las paritarias vienen negociándose desde abril.

"Cada quince días es un cuento nuevo. Que finanzas no acredita, que la gente de hacienda está analizando los porcentajes, que está todo acordado, que está todo bien, que el porcentaje que pedimos es válido, pero no hay nadie que en su momento quiera firmar el acta donde está el acuerdo plasmado y los chicos puedan empezar a cobrar el aumento”, había detallado.

Un reclamo secundario, aunque no menos importante, es que los trabajadores no tienen indumentaria adecuada al trabajo que realizan, tal el caso de personal de maestranza: “Quien trabaja en un negocio tiene su uniforme, acá nunca al personal de maestranza le dieron ni un pantalón, ni una remera, ni la campera, nada. Son dos mudas por año, según la ley, que son leyes que ellos pusieron, porque las pone el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y no. Reclamás y te presentan la factura, que ya está el pedido, que hicimos esto, que trajimos aquello, pero todavía damos vueltas”.

A su vez, se había referido a quiénes alcanza esta situación, explicando que abarca a todos los trabajadores afiliados a UECARA.