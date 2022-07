Este jueves se llevó a cabo, mediante conferencia de prensa en la sede de la Asociación Bancaria Seccional San Francisco, el lanzamiento del Laboratorio Plurilingüe que comenzará a funcionar desde el lunes 1 de agosto. Se hizo aprovechando la presencia de José Giorgetti, secretario de Seccionales de Asociación Bancaria, que visitó la ciudad.

El mismo es un espacio dirigido a sus afiliados y familiares, en los que se dictará italiano, francés e inglés con la posibilidad de incorporar el año próximo dos idiomas más, probablemente portugués y chino mandarín. Habrá dos espacios por cada idioma, uno presencial y uno virtual, éste último que permitirá llegar a afiliados de distintos puntos del país.

Marcos Quaglino, secretario general de la seccional San Francisco, se mostró satisfecho con la respuesta obtenida y tras contar que hay compañeros que incluso se han anotado en dos idiomas, explicó cómo surgió la iniciativa. "Esto viene de capacitaciones que venimos llevando a cabo, como fue hace poco el curso de lenguaje de señas, que era una inquietud cada vez que recorríamos la sucursales desde nuestra seccional y nuestros compañeros nos planteaban la necesidad de hacerlo, o como vienen siendo distintos cursos financieros. Nos sentimos orgullosos", manifestó.

A su turno, Sara Juárez y Susana Aiassa, docentes que estarán a cargo de los cursos, brindaron detalles del desarrollo de los mismos y de la modalidad que emplearán, así como también se refirieron al logo del Laboratorio Plurilingüe, que engloba el plurilingüismo, mostrando un árbol cuyo tronco tiene la bandera argentina, representando desde donde se enseñará el idioma extranjero, incluyendo cada país en donde se habla cada idioma.

En tanto, Francisco Muratore, prosecretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad a nivel nacional, felicitó a los integrantes de la seccional local por el trabajo y se mostró satisfecho con la iniciativa y con el crecimiento. "Mes a mes vemos cómo va evolucionando, es una de las seccionales dentro de la geografía provincial que tiene una actividad muy importante", sostuvo.

Sobre el final José Giorgetti, secretario de Seccionales de Asociación Bancaria, se refirió a la realidad de los bancarios en el primer semestre y a las expectativas para la segunda parte del año. En ese sentido, dijo: "Nuestro rubro no escapa a la problemática general del país, lamentablemente este último tiempo ha habido un salto en lo que significa la inflación que está pegando sobre el salario de los trabajadores. Dentro de este contexto podemos decir que fuimos una de las primeras regionales firmamos un acuerdo salarial, hasta ahora nuestro aumento está por encima".

Seguidamente, agregó: "Si bien estamos muy preocupados por la inflación, no tenemos grandes conflictos a nivel de la actividad como despidos o problemas económicos de las entidades. La verdad que el sistema financiero se encuentra muy bien. Está con un índice muy pequeño de morosidad y tiene muchos depósitos. Hay una crisis con la que por ahí se crea un pánico, pero esta crisis que nos está pegando es principalmente cambiaria y no afecta las instituciones financieras, eso nos da cierta tranquilidad porque nuestro trabajo y los ahorros de los argentinos no están corriendo peligro".