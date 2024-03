Gremios docentes y no docentes de universidades públicas llevarán adelante este jueves 14 de marzo un paro nacional. El objetivo de la medida obedece, entre otros reclamos, al rechazo a los recortes presupuestarios a las universidades, a la suspensión de las becas y a rebajas salariales.

Uno de los gremios que adherirá a la medida será Fagdut, la Asociación Gremial de Docentes de la UTN, cuyo representante, Rodolfo Podadera, explicó las razones de la medida así como el panorama para este jueves en La Mañana de El Periódico.

“ Los motivos son múltiples. El más notorio , es el presupuesto universitario que está planchado. Al decir planchado , quiero decir que es el mismo presupuesto con el que se trabajó el año anterior, que a la vez el año anterior no había sido aprobado. O sea que estamos trabajando con un presupuesto muy desactualizado ”, empezó Podadera.

En esa línea, explicó que al no estar actualizado el presupuesto comienzan a surgir inconvenientes, en este aspecto, ejemplificó una situación de la Facultad Regional San Francisco de UTN.

“Ayer conversaba con personal de Administración y contaron que habían recibido una partida de dinero que les permite mantener la universidad funcionando, en cuanto a gastos de mantenimiento, entre ellos está la factura de EPEC. Recibieron por un trimestre una cifra cercana a los cuatro millones de pesos y en la universidad local, la factura del servicio eléctrico, solo de febrero, asciende a un millón ochocientos mil pesos. Imaginemos con esa cifra lo desactualizado que está ”, relató.

Becas y salarios

Podadera también se refirió a la situación con las becas que en algunos casos no fueron iniciadas también por su vinculación con la falta de presupuesto.

“Por ejemplo las becas para graduados recientes, de iniciación en la docencia no fueron renovadas, o no tuvieron inicio este año. Muchos estudiantes también se movilizaban por el sistema de becas, y no fueron iniciadas. Parece poco pero hace al presupuesto universitario”.

También hizo mención a los sueldos, ya que, cabe recordar, se impuso por decreto un aumento de un 6% sobre la paritaria 2023, resultando en un atraso salarial.

“ Los salarios de quienes trabajamos en las universidades no fueron actualizados. El último aumento fue en octubre del año pasado. No hay que ser iluminados para darnos cuenta lo que fue la inflación de diciembre, enero y febrero”.

“ El 6 por ciento es lo que vino adicional al 10% que ya estaba fijado del año empezado. Se recibió en febrero un 16%. No está escrita esa propuesta, fue un reconocimiento del Ministerio de Economía. Hay una necesidad de actualización de salario por toda la corrida inflacionaria, por los precios mismos del diario vivir”, añadió.

Podadera, además, destacó la labor docente y dijo que es una función muy completa, que demanda mucha dedicación. La intención, afirmó, no es perjudicar a los estudiantes sino plasmar las grandes necesidades que existen.

"Se les dejó claro a los chicos que no se quiere causar un perjuicio. Muy por el contrario se quiere dar una señal de que no estamos acorde a la realidad país, hay necesidades muy grandes. Hay gente que se desarrolla en cargos iniciales como docente o en cargos iniciales como no docentes y sus salarios están bajo bajo niveles de pobreza”, añadió.

Acatamiento

Por último, sobre el panorama que se prevé para mañana, el titular de Fagdut mencionó: “Según lo conversado en la reunión que tuvimos ayer va a haber alto acatamiento de docentes y de no docentes. Va a haber presencia de docentes porque muchos son investigadores, no van a dar clase pero van a estar en sus proyectos. Muchos otros dijeron que directamente no van a asistir”.

En tanto, subrayó que las puertas de UTN van a estar abiertas. "Se conversó con las autoridades, las puertas no pueden cerrarse. No se pueden cerrar las puertas de ningún establecimiento educativo, van a estar abiertas. Va a haber medidas según cómo lo decida quien es parte. Cada cual es libre de tomar la medida que considere”, concluyó.