Fuerte caída de inscriptos para estudiar en UTN San Francisco: 30% menos que en años anteriores

El 2024 llega con un dato llamativo en la Facultad Regional San Francisco de la UTN: es la primera vez en la última década que el número de aspirantes a ingresar sufrió una merma. Y, en este caso, importante ya que fue del alrededor del 30 por ciento, informaron desde la casa de altos estudios a El Periódico.

Por el momento no existe un estudio profundo sobre las causas de esta caída, aunque se presume que la situación de crisis económica actual tiene mucho que ver.

Este lunes 11 de marzo desde las 19, será el acto de apertura del ciclo lectivo 2024, correspondiente a las carreras de Ingeniería, Licenciatura y Tecnicatura. Allí será el momento donde el decano Alberto Toloza les dará la bienvenida a estudiantes y representantes de los diferentes claustros de la comunidad educativa.

Cabe destacar que son 1400 los jóvenes que están en condiciones de comenzar el ciclo lectivo; de ellos, unos 450 han aprobado los Seminarios Universitarios presencial y semipresencial realizados entre fines del año pasado y comienzos de este año por lo que empezarán a dar sus primeros pasos en la vida universitaria.

Sin embargo, se esperaban 600 nuevos ingresantes si se tenía en cuenta la curva de crecimiento que se vino dando en el último tiempo que era del 10 por ciento anual.

En diálogo con El Periódico, el decano explicó que en diciembre pasado esperaban seguir con esta senda positiva en la matrícula y que la facultad se encontraba preparada para recibir a los nuevos estudiantes. Pero remarcó que lo sucedido desde enero a esta parte modificó los planes de muchos.

“A comienzos de enero pasado el contexto no era el de hoy, al margen de lo que uno podía esperar que pase. Había dudas con la Ley de Alquileres, el combustible tenía un precio y el boleto de transporte también. Todo fue incrementando. Algunos jóvenes tomaban trabajos de verano que coincidían con el cursillo, entonces empezaban a trabajar y después veían si se sumaban a la facultad. Eso se fue viendo en febrero y marzo, no se veía antes”, explicó.

Asimismo, Toloza advirtió que esta situación no solo pasa en la universidad pública sino también privada. También deslizó que pueden recibir estudiantes de otras universidades en el corto plazo: “Todavía no sabemos si hay chicos que tenían proyectado estudiar en Córdoba y hayan cambiado su decisión. Toda esta semana resta para la inscripción definitiva. Ese número de bajas que tenemos no sabemos cuánto lo vamos a suplir con chicos que vengan de afuera”.

Luego destacó que la Facultad Regional San Francisco es una de las primeras en iniciar las clases a diferencia de otras que lo harán a fines de marzo o comienzos de abril: “Somos de los primeros que recibimos el impacto. Hay universidades que al día de hoy retrasaron el inicio de clases, quizás para lograr mayores inscriptos y reponer la caída”, reflexionó.

En la última década

Toloza está próximo a cumplir una década al frente de la UTN San Francisco y señaló que desde entonces, aun con pandemia, siempre se creció en el número de ingresantes.

“En algunos años dio un salto del 30, 10 o 5 por ciento, pero siempre fue creciendo la cantidad de inscriptos a las carreras. La Tecnicatura en Programación o Ingeniería Industrial en su momento dieron saltos cualitativos fuertes, pero sino había un crecimiento gradual”, mencionó.

Similar al regreso en pandemia

Aunque se trata de escenarios diferentes, la situación actual marca algunos paralelismos con la época de pandemia por el Covid-19, puertas adentro de la universidad.

Toloza reconoce que se está frente a un inicio de ciclo lectivo similar al de 2021, al cual calificó de “incertidumbre” por varios motivos.

Uno de los puntos que indicó fue el planteo que surge hoy de volver al sistema híbrido, método educativo que combina la educación en línea con la presencial.

“Hay chicos que le quedan pocas materias y docentes que, en ambos casos con respecto al transporte plantean clases híbridas, pero hoy no lo estamos analizando. Pero algunas instituciones están viendo de aplicar de manera programada la forma híbrida”, aclaró.

Elección de carreras

Tanto Ingeniería en Sistemas de la Información como la Licenciatura en Administración Rural fueron de las carreras de grado más elegidas de este 2024.

Asimismo, un 45% de los ingresantes son oriundos de San Francisco mientras que el porcentaje restante llega desde otros puntos del país.