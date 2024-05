Trabajadores de la salud convocan a un paro intermitente durante miércoles, jueves y viernes en reclamo de mejoras salariales. La convocatoria fue hecha por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Gabriela Sidler, de ATSA San Francisco, se refirió en La Mañana de El Periódico a los motivos de la medida de fuerza.

“En febrero tuvimos la cláusula de revisión para el año 2023. Recién en marzo pudimos lograr esa firma. A partir de abril teníamos las nuevas paritarias para el 2024 y estamos al 20 de mayo y todavía no se pudo firmar la recomposición salarial de los trabajadores de la salud que tanto han sido aplaudidos en la pandemia, parece que ahora el salario no importa”, sostuvo.

Consultada acerca de qué se consideraría satisfactorio en una negociación, Sidler agregó: “Las negociaciones comenzaron en abril, hay una total desidia, una falta de empatía de parte de los establecimientos de salud, que las cámaras empresariales que nos representan a todos no quieren acordar. Lo peor es que ya quieren pasar de largo a abril, como si la gente no trabajara todos los días y no comiera todos los días. Nosotros no vamos a permitir que sigan pasando los meses y no quieran recomponer nuestros salarios”.

“Tenemos que entender que hay una mezcolanza de respuestas de parte de las cámaras empresariales. Lo primero que adjudican es que las obras sociales están pagando a 60 días. Ese es un sistema que desde que yo tengo uso de conocimiento siempre fue igual. Pasamos por distintas crisis. Pasamos por inflación. Pasamos por la pandemia en donde tuvieron un beneficio las empresas, por supuesto, no los trabajadores. Tuvieron el REPRO y otras ayudas económicas para pagar los sueldos, tuvieron descuento en las contribuciones. No pueden aducir que es un tema de las obras sociales”, dijo la gremialista.

Y siguiendo el tema, señaló: “En la obra social todos los meses tenemos aumentos, de lo contrario cortan el servicio. Por lo tanto nosotros hoy estamos firmando contratos de adhesión, no un contrato donde la otra parte cumple. Además cobran un plus, alguien que te cobra algo, que se lo guarda en el bolsillo, que no te da un recibo que la verdad, sigo no entendiendo qué le pasa a la AFIP que no va a controlar a las, clínicas, los consultorios, toda plata vulgarmente llamado en negro. Parte de esa plata le dan a los establecimientos de salud”.

Medidas de fuerza

Respecto a las medidas de fuerza, Sidler detalló que este lunes se comenzó con asambleas y denunció hostigamientos a quienes desean adherir. A la vez recordó que la decisión de adherir o no a las determinaciones es de los trabajadores.

“Así como tomaron la decisión de no pagar, nosotros vamos a tomar la decisión de adherirnos al paro”, aseveró.

El miércoles habrá paro de dos horas por turno; el miércoles de tres y el jueves, de cuatro horas por turno.

“De no conseguir la paritaria necesaria para los trabajadores, vamos a potenciar para la semana que viene un paro de 24 horas”, adelantó.