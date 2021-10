Con Daniele apoyando la lista de Lescano, Suoem llevó adelante jornada de capacitación

El histórico líder del sindicato de empleados municipales de Córdoba, Rubén Daniele, visitó este viernes San Francisco para formar parte de una jornada de capacitación y mostrar su apoyo al actual dirigente del Suoem local, Víctor Lescano, previo a las elecciones gremiales.

De la jornada de capacitación formaron parte dirigentes y trabajadores de San Francisco y zona e incluso se dio una articulación con otras organizaciones gremiales como: el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Rosario, CTM y Suoem sede Córdoba.

Sobre su visita a la ciudad, Daniele sostuvo que “vine por la invitación de los compañeros, a intercambiar opiniones ver cómo está la cosa. Estamos atravesando un momento muy complicado ya que las patronales utilizaron la pandemia para avanzar sobre los derechos de los trabajadores y estamos padeciendo mucha precarización. Entonces este tipo de reuniones, juntarse, compartir experiencias y ver cómo nos reorganizamos son muy importantes”.

Por su parte, el secretario general del Suoem local, agradeció la visita de Daniele a quien considera un amigo que “me brindó la confianza y su amistad, que él esté acá es un orgullo, su presencia nos fortalece”, dijo refiriéndose a las elecciones locales que tendrán lugar el próximo 16 de noviembre.

Con respecto a la contienda electoral, en la que después de muchos años se presenta un grupo opositor, Lescano remarcó: “La estamos haciendo con mucho respeto, con propuestas, sin agravios, tenemos en claro que lo mejor que le puede pasar a este sindicato es que sea democrático como de hecho lo estamos haciendo”. Y agregó: “Es más, esta capacitación la hemos abierta a todos los compañeros inclusive de la lista de oposición, eso demuestra nuestra forma de trabajar”.

A nivel Córdoba

Daniele también trabaja para su retorno al sindicato de la provincia y se encuentra al aguardo de la resolución de la Justicia, el Tribunal Superior debe resolver la situación, que ya obtuvo dos fallos favorables a favor del gremialista, rechazando la jubilación que firmó el entonces intendente Ramón Mestre, en 2017.

“Estoy dependiendo de un fallo del Tribunal Superior-contó Daniele-, intentaron mandarme el estado jubilatorio estando yo en funciones, fuimos a la Justicia y ganamos, fuimos a la Cámara y ganamos y hace tres años que la causa la tiene el Tribunal superior y no resuelve. El negocio de ellos es no resolverlo y esperar que se me venza el plazo de presentación de lista. Pero ya hay fechas de elecciones y estamos haciendo planes para llegar”.