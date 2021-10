La Cooperativa La Frontera fue nuevamente blanco de un robo el fin de semana pasado cuando malvivientes se llevaron más de 13 chapas en el predio de la vecina localidad de Frontera.

Al igual que otras instituciones sociales, deportivas y educativas, esta cooperativa se ve afectada por la cantidad de ilícitos que padece en estos últimos meses.

“Estamos hartos porque es la cuarta vez que somos víctimas del vandalismo”, mencionó Susana Pérez, fundadora de la cooperativa a El Periódico Radio FM 97.1.

Agregó que el sábado a la mañana se llevaron más de 13 chapas de 3 metros de largo y destrozaron el galpón que tenían en el predio.

“Es una cooperativa que se formó para dar trabajo y hoy ya cuenta con 18 personas que buscan crecer dignamente, pero lamentablemente ya es la cuarta vez que nos entran en este campo”, remarcó.

“Nos destruyen toda la vivienda que tenemos en este campo. La indignación y el dolor es muy grande. Los socios hacemos un sacrificio muy grande para sostenerla”, dijo.

Sobre otros robos anteriores manifestó que le dieron fotos y la identidad de los autores pero la Policía de Frontera no los detuvo: “Yo personalmente me acerqué a la Fiscalía a preguntar porqué no los detuvieron pero dijeron que estaban investigando”, comentó.

Cooperativa de trabajo

La idea inicial era conformar una cooperativa de trabajo para que vecinos puedan desarrollar diferentes actividades.

“Es un sueño que tenía hace 12 o 13 años para reinsertar a la sociedad a las víctimas de violencia de género”, recordó Pérez.

También explicó que les dieron un campo en comodato por 6 años para poder trabajarlo: “Nuestro centro cooperativo pertenece a Colonizadora Argentina perteneciente a Federación Agraria Argentina. Tenemos una plantación de dos hectáreas de aloe vera, tenemos plantación de kinotos, cítricos, melones, sandía, calabaza, girasol, entre otras”, sostuvo.