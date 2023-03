Todo en todas partes al mismo tiempo se llevó... casi todo. Y casi a la vez. Siete de las 11 nominaciones en las que competía. Y es que el filme de Daniel Kwan y Daniel Scheinert (distinguidos por su dirección) fue la gran estrella de la 95.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, al quedarse con el Oscar a mejor película en una categoría integrada por una decena de filmes.

Pero también ganó entre los interpretes: Michelle Yeoh como actriz principal, Jamie Lee Curtis en el rol secundario al igual que Ke Huy Quan. Solo el notable Brendan Fraser, con su descollante actuación en La Ballena, interrumpió este cuarteto ideal: es el mejor actor, sin duda alguna.

La alemana Sin novedad en el frente se impuso a Argentina, 1985 como mejor película internacional. Y se quedó con otros tres premios. El mexicano Guillermo del Toro fue el primero de la noche en subir al escenario para recibir una estatuilla con su Pinocho.

Ganadores

Mejor película:

Todo en todas partes al mismo tiempo (Daniel Kwan, Daniel Scheinert) - GANADORA

Sin novedad en el frente (Edward Berger)

Avatar: el sentido del agua (James Cameron)

Los espíritus de la isla (Martin McDonagh)

Elvis (Baz Luhrmann)

Los Fabelman (Steven Spielberg)

Tár (Todd Field)

Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski)

El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund)

Ellas hablan (Sarah Polley)

Mejor actriz:

Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo) - GANADORA

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (Los Fabelman)

Mejor actor:

Brendan Fraser (La ballena) - GANADOR

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (Los espíritus de la isla)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Mejor dirección:

Dan Kwan y Daniel Scheinert (Todo en todas partes al mismo tiempo) - GANADORES

Martin McDonagh (Los espíritus de la isla)

Steven Spielberg (Los Fabelman)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

Mejor película internacional:

Sin novedad en el frente (Alemania) - GANADORA

Argentina, 1985 (Argentina)

Eo (Polonia)

Close (Bélgica)

The Quiet Girl (Irlanda)

Mejor actriz secundaria:

Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo) - GANADORA

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (La ballena)

Kerry Condon (Los espíritus de la isla)

Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Mejor actor secundario:

Ke Huy Quan (Todo en todas partes al mismo tiempo) - GANADOR

Judd Hirsch (Los Fabelman)

Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Barry Keoghan (Los espíritus de la isla)

Mejor guion original:

Todo en todas partes al mismo tiempo - GANADORA

Los espíritus de la isla

Los Fabelman

Tár

El triángulo de la tristeza

Mejor guion adaptado:

Ellas hablan - GANADORA

Sin novedad en el frente

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Top Gun: Maverick

Living

Mejor película de animación:

Pinocho - GANADOR

Marcel the Shell with Shoes

Red

El gato con botas 2

El monstruo marino

Mejor canción original:

“Naatu Naatu” (RRR) - Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose - GANADORA

“Applause” (Tell It Like a Woman) - Música y letra de Diane Warren

“Hold My Hand” (Top Gun: Maverick) - Música y letra de Lady Gaga y Bloodpop

“Lift Me up” (Black Panther: Wakanda Forever) - Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson; letra de Tems y Ryan Coogler

“This is a Life” (Todo en todas partes al mismo tiempo) - Música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski; letra de Ryan Lott y David Byrne

Mejores efectos especiales:

Avatar: el sentido del agua - GANADORA

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Mejor documental:

Navalny - GANADOR

All that Breathes

La belleza y el dolor

Fire of Love

A House Made of Splinters

Mejor cortometraje:

An Irish Goodbye - GANADORA

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor fotografía:

Sin novedad en el frente - GANADOR

Elvis

Tár

El imperio de la luz

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Mejor maquillaje y peluquería:

La Ballena - GANADORA

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Mejor diseño de vestuario:

Black Panther: Wakanda Forever - GANADORA

Babylon

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

El viaje a París de la señora Harris

Mejor corto documental:

El hombre que susurraba a los elefantes - GANADOR

Haulout

How Do You Measure a Year?

El efecto Martha Mitchell

Stranger at the Gate

Mejor cortometraje animado:

El niño, el topo, el zorro y el caballo - GANADOR

El marinero volador

Vendedores de hielo

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it

Mejor diseño de producción:

Sin novedad en el frente - GANADORA

Avatar: el sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejor banda sonora original:

Sin novedad en el frente - GANADORA

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Mejor sonido:

Top Gun: Maverick - GANADORA

Sin novedad en el frente

Avatar: La forma del agua

The Batman

Elvis

Mejor montaje:

Todo en todas partes al mismo tiempo - GANADORA

Los espíritus de la isla

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Fuente: Infobae