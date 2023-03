Una psíquica y detective privado, que aseguró que colaboró con la Policía de Estados Unidos para resolver casos como el de Madeleine McCann, indicó que Julia Wendell, la joven polaca que dice ser la niña británica desaparecida en 2007, “no existió durante sus primeros cinco años de vida”.

La autora de esta teoría es Fia Johansson, indica como Persian Medium, en sus redes sociales. Ella ya había expresado en 2019 que McCann aparecería con vida en 2023 o 2024, se trasladó hacia Polonia y se hizo cargo de las palabras de Julia, según informó Daily Star.

Johansson reconoció que su equipo no encontró registros hospitalarios de Wendell en Wroclaw, la ciudad en la que se crió, durante sus primeros cinco años de vida.

“Es muy extraño porque todo en cuanto a la salud de Julia, todo, comenzó a la edad de cinco años. Entonces, todo entre las edades de cero meses a cinco años, ¡todo, falta!", manifestó.

“No hay firma de un médico que demuestre que habían eliminado ninguno de los registros de su archivo. Ella simplemente no existe durante ese período de tiempo”, agregó.

Esta investigación no llegó a su fin. No obstante, el grupo de trabajo cree que Julia se parece a otra niña desaparecida llamada Livia Schepp, de quien no se sabe nada desde 2011, al igual que sobre su gemela Alessia, de seis años.

Respecto del caso McCann, la especialista solo espera que se realice la prueba ADN con la familia de la nena británica para confirmar o descartar la versión de la polaca de 21 años.

Quién es Julia Wendell

Wendell es una joven polaca de 21 años que aseguró en sus redes sociales que es Madeleine McCann. Así, enumeró una serie de pruebas.

Algunas de ellas tienen que ver con cuestiones físicas, como que tiene dos lunares en su pierna y una mancha en el ojo, al igual que la nena que desapareció en Portugal en 2007.

Por otro lado, admitió que no sabe parte de su pasado y que sus padres no revelaban información al respecto, incluso negándole la partida de nacimiento.

Sus familiares negaron estas versiones, mostraron documentación válida y los investigadores cerraron el caso. (Noticias Argentinas)