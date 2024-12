Una familia de San Francisco pide ayuda para localizar a su mascota llamada “Negro”, se trata de un perrito de tamaño mediano que es ciego y se extravió en la zona de loteo Manantiales hace una semana.

El can es un manto negro que nació ciego hace dos años aproximadamente, su caminar es particular puesto que al no ver suele chocar con diferentes cosas. Su familia se mudó hace poco a la zona y se extravió en adyacencias a Av. Maipú.

Otra de las particularidades es que “negro” tiene un collar con chapita y el número de teléfono de su familia, pero hasta ahora no dieron con su paradero pese a los llamados. En este momento les preocupa que dada su condición y la llegada de las fiestas cualquier ruido o pirotecnica -aunque está prohibida - pueda afectarlo. Por cualquier dato pueden aportarlo al teléfono 3564 67-2604.