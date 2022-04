Murió Mora, la yegua rescatada de maltrato animal: "Buen vuelo guerrera mía"

En las primeras horas de este sábado 2 de abril murió Mora, la yegua que había sido rescatada en 2020, tras sufrir maltrato animal, por la fundación Bio Animalis.

"Con un dolor que no puedo explicar, quiero decirles que Morita se nos fue al cielo a las 6:08 de hoy. Se fue con su estilo, como llevó su vida estoicamente y en paz", anunció la noticia a través de sus redes sociales Gretel Monserrat, al frente de la organización animalista.

El caso de Mora llegó a judicializarse. La yegua había sido hallada en mal estado de salud en un campo de Porteña y había sido rescatada por la ONG “Bio Animalis”. El equino estaba en recuperación en San Francisco.

El animal sufría retracción en sus tendones, principalmente en sus patas delanteras, aunque también en una trasera, lo que no le permitía caminar con normalidad. Es más, pudo pararse luego de su rescate, ya que permanecía acostada durante todo el día, lo que le provocó escaras.

Pese a ese padecimiento, el animal murió luego de comenzar con un cuadro de cólicos que comenzó el jueves del que no pudo reponerse.

A continuación el mensaje de Monserrat:

Con un dolor que no puedo explicar, quiero decirles que #Morita se nos fue al cielo a las 6:08hs de hoy. Se fue con su estilo, como llevó su vida estoicamente y en paz.

Pasamos tantas batallas con Ella...

Pasamos muchas aventuras juntas - buenas, mágicas y otras no tan buenas -, pero siempre a su lado, una guerrera que merece ser honrada y tenida siempre en nuestros corazones.

Elijo recordarla así....diva, estrella, hermosa, mona, tempramental, juguetona, habladora, con un espiritu y fortaleza interior que nunca ví.

Así como le prometí que con ella hasta las estrellas y no dejarla jamás hasta el final de sus días... también digo que la historia de Mora no ha terminado con su vuelo al cielo, donde la la veo libre, sin dolor, disfrutando de lo que el humano la privó: correr junto al viento!!. Su historia va a continuar, con la lección que a mí me enseñó: a no dar la espalda a sus pares, por mas difícil que sea la lucha. Mi Morita abrió una portal para Ellos, y su memoria perdurará en esa lucha.

Faltaba poquito, un mes, para que cumplieras dos años junto a nosotros. Mucho vivido y compartido, toda una vida Corazona mía concentrada y felíz, amada, cuidada, llena de mimos y vicios incontables...

No serán fáciles los días sin vos... Buen vuelo guerrera mía! Hasta que nos volvamos a reencontrar!!. El honor ha sido mío de ser parte de tus días.

Gracias a todos quienes la han amado!!