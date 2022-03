En un allanamiento rescatan a dos perros víctimas de maltrato

La Fundación Bio Animalis comunicó que el pasado viernes recibieron dos perros que fueron víctimas de maltrato animal durante un prolongado tiempo.

De acuerdo a lo que informaron desde la entidad de San Francisco, con motivo de un allanamiento por otro delito, el personal policial encontró dos perros en estado de desnutrición, un macho joven de raza pitbull y una hembra mestiza.

Por tal motivo, desde la fuerza le solicitaron colaboración a Bio Animalis para recibir ambas víctimas de violencia animal y ponerlas a resguardo, quedando los animales bajo protección y cuidados de la fundación.

Bio Animalis también explicó que el personal de investigaciones inició actuaciones de oficio, agregando así un delito mas al que dio origen al allanamiento: Violación a ley 14.346 - art 2 inc. 1° y art 3 inc 7° - "no alimentar en cantidad y calidad suficiente en concurso con sufrimientos innecesarios".

Ante la situación, desde la ONG solicitan ayuda para tener todos los elementos necesarios para recuperar a los dos animales que ya están siendo atendidos.

Podes colaborar:

MERCADO PAGO:

Colabora con $100, $200, $500, $1.000 y $3.000 haciendo click en el siguiente link y eligiendo tu importe a donar:https://linktr.ee/fundacionbioanimalis

O por transferencia bancaria a nuestra cuenta:

CBU 0110467140046765070126

CUIT: 30-71667679-6

Titular: Fundación Bio Animalis ONG

También podes ayudar mensualmente ingresando a:

https://docs.google.com/.../13hGjGYrd1HU9.../viewform...