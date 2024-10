Jornada de adopción: "Hay perros que están hace 10 años en el refugio y nunca tuvieron una oportunidad"

La Sociedad Protectora de Animales llevará a cabo, el domingo 27 de octubre en la plaza Vélez Sarsfield, una nueva jornada de adopción. Con el objetivo de conseguirles hogar a los perros de más edad del refugio, voluntarios de la entidad estarán apostados de 17 a 19 en la esquina de Av. del Libertador Norte e Independencia.

Carolina Fogel, voluntaria de la Protectora, habló en La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio para contar más detalles de la propuesta. En esa línea, comentó: “Este domingo realizamos la tercer jornada de adopción con el objetivo de acercar los abuelos que viven en el refugio a la gente, para que los conozcan, para que pasemos una tarde compartiendo, con mates, y que los puedan mimar. En las jornadas anteriores la pasamos hermoso. Ellos incluso con la gente también, así que nos encanta y lo vamos a hacer todas las veces que podamos”.

Según contó, en la plaza habrá perros adultos, de un promedio de 10 años de edad: “Es el promedio de edad de los que viven en el refugio. Necesitamos que las personas los conozcan para que puedan adoptar a los perros adultos que necesitan una familia”.

En la actualidad hay unos 30 animales viviendo en el refugio, todos adultos, y otros tanto en hogares de tránsito. “Hay perros que llevan un promedio de vida de 10 años en el refugio, es mucho tiempo, y nunca han tenido una oportunidad. Por eso no queremos aflojarle a la idea de que sean adoptados”, explicó.

A la plaza llevarán, contó Fogel, unos nueve animales, siete que viven en el refugio y dos que se encuentran en hogares de tránsito. Del resto habrá fotos y un detalle de la historia de vida.

Proceso de adopción

Vale aclarar que los animales no se darán en adopción ese día: “Ese día nosotros no entregamos los animalitos. Tomamos todos los datos y después contactamos a las personas de manera privada. El voluntario que pueda, el que viva más cerca, se contacta con la familia y hablamos acerca del animal que les interesó. Y ahí vemos si cumple o no con los requisitos”.

“Tratamos siempre de que puedan hacerse cargo de su cuidado, de que vivan en un patio o en su casa, que estén contenidos, que puedan cubrir los gastos que implica la adopción, porque la situación está difícil hoy para todos. Necesitamos que tengan plena conciencia de que están adoptando un animalito que puede generar algún que otro gasto”, detalló la voluntaria.

Consultada acerca de la experiencia anterior, Fogel destacó que muchas familias, alrededor de 30, manifestaron su voluntad de adoptar. “Se dieron en adopción, por ejemplo, a Pecosa, Pietro, todos fueron invitados a la plaza este domingo. También adoptaron a una abuelita que vivía en el refugio, así que esperamos lo mismo en esta oportunidad”, reflejó.

Respecto al motivo por el que estos animales se encuentran en el refugio de la Protectora, la mujer aclaró que de algunos no conoce la historia, ya que al sumarse en 2016 como voluntaria ya estaban ahí, pero que generalmente son animales abandonados o rescatados de situaciones de maltrato. “Por ejemplo tengo la historia de Pancho, que es un abuelo que tiene hoy en día 13 años, que fue víctima de maltrato. Se realizó la denuncia y él aún está en el refugio. Ya lleva casi tres años con nosotros. Vivió incluso mucho tiempo en un hogar de tránsito y al día de hoy que Pancho todavía no tuvo su oportunidad de ser adoptado, es el mismo caso de Orejitas, el mismo caso de Ana, que es una perra joven, pero que sufrió tanto maltrato que por ahí no se deja tocar mucho, hay casos difíciles también de llevar adelante, pero con nosotros están bien”, manifestó.

Cómo colaborar

Vale mencionar que además de la adopción, hay otras formas de colaborar con la Protectora: “Todo es bienvenido. Nosotros vamos a estar ahí ese día para para recibirlos, para evacuar toda duda que tengan. En nuestras redes sociales hay links para donar a voluntad, lo que quieran, y para que puedan para hacerse socios también con el monto que cada uno prefiera con débito automático”.

“Respecto a hogares de tránsito sería excelente, porque es difícil conseguir uno cuando nos urge. Por ahí costear una guardería no es fácil por los costos. Y hay casos que por ahí necesitan medicación constante, o alguna curación cada ciertas horas, y ahí se nos complica. Es mejor que estén en una familia, en un hogar”, cerró.