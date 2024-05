Zulma vende sus rosarios y necesita ayuda para regresar a su tierra natal

Zulma Ocampo (70), una mujer que ha enfrentado severas dificultades de salud, que produce y vende rosarios y pulseras para mantenerse, necesita ayuda para regresar a su provincia natal, Santiago del Estero, donde la aguardan sus familiares.

A la mujer puede encontrársela produciendo y vendiendo sus rosarios en la Terminal de ómnibus de San Francisco; así como también ofreciendo sus productos en los ingresos de diversas iglesias de la ciudad.

Sin embargo, en los últimos meses y por los excesivos precios de los alquileres, a la mujer cada vez se le dificulta más poder solventar su alojamiento en los distintos albergues de la ciudad,

"Nací en Santiago del Estero y una prima me consiguió un lugar donde quedarme. Estoy sola acá y con mi edad ya no quiero más tener esta vida. Quiero volver con la familia. Tengo varios problemas de salud y andar en la calle con este frío no es lo mejor, por eso estoy queriendo vender lo que produzco para irme a vivir allá”, le contó a El Periódico.

A su vez, la mujer enumeró las distintas afecciones que le tocaron en la vida, desde un accidente de tránsito que le provocó la pérdida de su pierna izquierda -en el que fallecieron su marido y sus dos hijos-; también necesitó tratamiento oncológico, además de afecciones cardíacas y asma.

Lo que necesita

“Mi prima en La Banda pudo conseguirme un ranchito, un lugarcito para mí, lo que necesito es juntar dinero para comprar arreglar el techo y hacer otras mejoras”, contó.

Aseguró que nunca le pidió nada a nadie, pero a raíz de la dificultad de pagar su alojamiento diario, es que necesita la solidaridad de la gente.

“Estoy necesitando conseguir un colchón para llevarme-agregó-, y lo que más me preocupa es que a mí me donaron una silla de ruedas a baterías, que está perfecta, casi nueva, pero necesito baterías nuevas. Y a aquellos que les sobre un abrigo también me hace falta, toda la ropa de abrigo es la que tengo puesta y aun así no alcanza”.

Para aquellos que puedan colaborar, la mujer está vendiendo sus rosarios o pueden contactarse con ella a través del teléfono 385-598-1151 -la característica es de Santiago del Estero-.