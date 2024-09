Zulma Ocampo, la reconocida artesana que produce rosarios para vender, se encuentra nuevamente en San Francisco con un pedido especial. Tras mudarse a Santiago del Estero y mejorar su humilde vivienda gracias a la solidaridad de los sanfrancisqueños, ahora enfrenta un nuevo desafío: una delicada operación cardíaca.

"Tuve un derrame de pericardio producto de mi tratamiento oncológico y necesito colocarme un marcapasos", explicó Zulma a El Periódico, mientras se encontraban ofreciendo sus rosarios frente a un reconocido supermercado en el centro de la ciudad.

"Me tienen que poner un marcapasos en la Fundación Favaloro- en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular-. Ahí me estuvieron atendiendo siempre y todo es gratis. Pero tengo que estar 10 días posteriores y necesito dinero para mi estadía. Una pensión cercana me cuesta 15 mil pesos diarios.

Con esperanza, Zulma trajo a San Francisco una gran cantidad de rosarios artesanales, que ofrece a un precio accesible. "Los vendo a 2000 pesos cada uno. Lo único que pido es que me den la posibilidad de seguir viviendo", expresó.

"La vez pasada los vecinos me ayudaron muchísimo para arreglar mi casa, y ahora los necesito nuevamente", agregó Zulma, que destacó la solidaridad de los sanfrancisqueños para mejorar su calidad de vida en Santiago del Estero.

Algunos cambios

La artesana relató las dificultades que atraviesa en Santiago del Estero para vender sus rosarios, su principal fuente de ingresos. "Allá la gente necesita comida, no rosarios. Por eso me dediqué a hacer pan casero para vender", comentó. Por el momento, recibe la ayuda de un vecino que le presta un horno de barro para cocinar, aunque sueña a futuro poder hacer uno propio.

"Los rosarios que son un alimento para el alma, pero allá en Santiaga lo que la gente compra y necesita es alimento para el cuerpo", admitió.

De todos modos, este viernes Zulma estará vendiendo sus rosarios en la terminal de ómnibus de San Francisco durante la tarde. Quienes deseen colaborar con esta artesana y ayudarla a superar este difícil momento pueden comunicarse con ella o adquirir uno de sus rosarios.

Para aquellas que puedan colaborar se agradecen donaciones al alias ZULMA.MEDALLA (titular: Zulma Gladys Ocampo). Asimismo, se la puede contactar al teléfono 385 5981151.