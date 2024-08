Llaryora anunció la construcción de una sede de la Universidad Provincial en San Francisco

El gobernador Martín Llaryora presentó este viernes el proyecto para la construcción de una sede de la Universidad Provincial en San Francisco, con el objetivo de que más estudiantes puedan cursar en la ciudad estudios de educación superior.

La nueva sede será conjunta con el Centro Regional de Educación Superior (CRES) y conformará un moderno edificio de más de 2.500 metros cubiertos, que se ubicará en un nuevo loteo en la zona noroeste de la ciudad, sobre avenida de la Universidad y Rosario de Santa Fe. Según precisó el gobernador demandará una inversión de cinco mil millones de pesos.

En su discurso, el gobernador resaltó que permitirá nuevos convenios con centros educativos y más carreras para que jóvenes de toda la región puedan estudiar en San Francisco.

“Avanzar significa tener mejores condiciones para estudiar y no se puede si no hay infraestructura. Entonces, sembrar obras es sembrar futuro. El CRES también necesitaba infraestructura, era una tarea pendiente, no podía seguir en una escuela secundaria. Se necesitaba para la vida universitaria desarrollar una infraestructura que representa el sentido y el alma de la educación universitaria. Vamos a llevar la Universidad Provincial de Córdoba a todos lados”, señaló el gobernador sobre la necesidad del nuevo edificio.

Además, anunció la compra de una camioneta para la Residencia Infanto Juvenil por un monto de 68 millones de pesos y obras de cordón cuenta a través del aporte de la Planta Hormigonera Municipal por 200 millones de pesos.

Por otra parte, se entregaron 310 computadoras notebooks a estudiantes de formación docente, en el marco del programa TecnoPresente En Línea.