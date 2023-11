Zoe Pomba y "Lo acumulable del corazón": un libro de poesía para conectar con lo más íntimo

La poesía brinda una sensación de libertad e intimidad que Zoe Pomba conoce muy bien. Eso es porque se dedica a producirla, darle sentido, ponerle alas como las que le vuelven a crecer a las aves cuando se las cortan.

La joven de San Francisco tiene en sus manos su propia obra titulada “Lo acumulable del corazón”. Es su primer libro y recopila 40 poemas escritos antes, durante y después de la pandemia. Algunos de ellos incluso los pensó y consolidó en Somos viento cuando pertenecía al “Taller Hacemos Bollitos”.

“El libro lo empecé a pensar antes de la pandemia, tenía un volumen alto de poemas y quería hacer algo. De 60 bajé a 40 y elegí la editorial Halley porque me gustaban sus diseños de tapa”, contó a El Periódico.

La tapa invita a pensar y sentirse libre, tanto como sus poemas. Es el reflejo de una foto de Zoe que Stella Garnero convirtió en dibujo y dotó de autenticidad.

Inicios

Zoe presentará su libro este viernes 17 a las 20.30 en la sede de Somos Viento (Av. Juan de Garay y Brasil) con entrada libre y gratuita. Eligió ese lugar porque desde 2018 fue al Taller “Hacemos Bollitos” donde aprendió que esos escritos suyos eran poesías.

“Siempre me regalaron diarios íntimos, tengo muchos. Me subía al balcón y me sentaba a escribir así que escribía canciones y otras cosas que no sabía qué eran, también leía en la escuela. En 2018 vi lo de Somos Viento, no me animaba y me di cuenta que yo escribía poesía”, explicó.

Pomba estudia Relaciones Internacionales y trabaja en comercio exterior, pero siempre le otorga un momento a la intimidad que ofrece el mundo de la poesía. Ahora que ha sido publicada, decidió tomarlo con mayor responsabilidad. “Actualmente hago un taller con Leonardo Vergara que me lo corrigió al libro y todos los domingos me siento a escribir, le doy su espacio a la poesía porque me gustaría seguir haciendo cosas”, agregó.

Inspiración

A pesar de ese compromiso asumido, en el fondo sigue intacta su motivación original que tiene desde pequeña. A ella le gustó siempre la lectura, a los 9 aproximadamente empezó con los borradores de escritos, esos que desconocía que eran poesías.

“Siento que ahí puedo mostrar algo más personal e íntimo. La poesía es algo muy mío y podés compartirlo con alguien, encontrarte ahí. La clave para identificarse con la poesía creo que es leer despacio, conectar, tomarse el tiempo”, dijo de forma serena antes de irse con la misma actitud que llegó: liviana y libre.