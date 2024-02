En un país donde los precios están en constante alza es cada vez más complejo establecer un relevamiento de precios. Si los presupuestos son a corto plazo, el detalle del dinero que se necesita para empezar las clases este año también tiene cierta cuota de efímero.

Madres y padres han recurrido a distintas estrategias para “aguantar” el impacto de la lista de útiles que se piden en algunas instituciones o simplemente porque tienen que renovar lo que lleven sus hijos.

Algunos aprovecharon las librerías de barrio, otros internet, varios se adelantaron en diciembre y hay casos que compararon precios con otro pueblo. Este último es el caso de Micaela Unrein que tiene dos hijos, Lorenzo y Alfonsina. Ellos volvieron a San Francisco e iniciarán las clases en una escuela de gestión pública en 2° grado y jardín de 5 años.

“Después que volvimos a San Francisco al averiguar para comprar todo lo de la lista me pareció muy caro. Los precios son muy diferentes según los lugares, no sabés qué es caro y qué no. Está muy difícil la compra de útiles, me sorprendió bastante la diferencia de precios también. Las cosas que pidieron en la escuela no fueron muchas, pero ir a comprarlas es muy caro”, contó a El Periódico.

Como en el caso de esta familia, muchas otras este año ajustaron su presupuesto para comprar dentro de lo que pueden todo lo necesario. Lo más difícil es encontrar parámetros de referencia sobre dónde ir ya que los precios son muy dispares.

Micaela aquí dio otro ejemplo: “Una mochila sale lo mismo que las zapatillas y no son de primera marca, no hay punto de comparación”.

Sin referencias

Yendo a los valores de lo que usualmente se lleva a la escuela la distancia se hace latente y hay un amplio margen de precios.

De base una mochila sin carrito cuesta como mínimo $35.000 pero los precios pueden llegar a ser superiores a los 50.000 pesos en esa modalidad. Si incluye el carro los costos son notablemente superiores.

Adentro se le suma en un alumno de escuela primaria un cuaderno tapa dura formato ABC de $6.000, el cuaderno común de tarea a $940, la cartuchera de $2.000, lápiz, goma y sacapuntas que totalizan $600. También está la caja de 12 colores a $1500, el combo de tijera, regla y plasticola suman otros $2000 y la carpeta de artes visuales oficio N° 3 con elástico de $2000.

En el caso de un pequeño que va al jardín los costos pueden ser más exorbitantes ya que se duplican los elementos en algunos casos.

El paquete que incluye cinta, papel crepé, papel madera, afiches, cartulinas, plasticola, voligoma de distintos colores, témperas, fibrones y tizas oscila entre los $25.000 y $30.000.