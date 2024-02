Randstad, la compañía de talento líder a nivel global, dio a conocer 6 indicadores para detectar si una oferta de trabajo puede ser fraudulenta.

Pedido de pagos; propuesta demasiado tentadora; solicitud de datos personales y bancarios; falta de información; errores en la redacción y comunicación y período de prueba no remunerado se encuentran entre los ítems más sospechosos que caracterizan a una oferta de trabajo falsa.

Sobre estas señales de alarma, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó: “En un contexto de creciente virtualidad y digitalización de muchas transacciones, intercambios y actividades, las ciberestafas y el robo de información y datos personales se han vuelto moneda corriente. Por lo que significa el trabajo en la vida de las personas, las ofertas laborales falsas son cada vez más usuales entre las tácticas de ingeniería social que los delincuentes utilizan para ganarse la confianza de las posibles víctimas a las que buscan engañar”.

En este contexto, los expertos en gestión del talento de Randstad listaron 6 indicadores que nos deben llamar la atención y que indican que una oferta de trabajo podría ser falsa:

1. Piden un pago en concepto de gastos de gestión o documentación. Es muy importante saber que todos los gastos de un proceso de selección deben correr por cuenta de la empresa o consultora de Recursos Humanos que lo lleva adelante. Si te están solicitando dinero, muy probablemente estás ante una oferta de trabajo falsa.

2. La propuesta es demasiado tentadora. Si una oferta de trabajo ofrece una remuneración demasiado alta o llamativamente mayor a lo que se paga habitualmente en el mercado, y sin requerir un conocimiento especializado o experiencia en el puesto, lo más probable es que se trate de una estafa.

3. Solicitan datos personales al inicio del proceso. Si la empresa en cuestión solicita datos personales sensibles al comienzo del proceso de selección o información bancaria o claves de cualquier tipo, seguramente se trate de una operación de recopilación de datos personales fraudulenta y no de un proceso de selección de personal.

4. Falta de información. En un proceso de búsqueda laboral, siempre se debe investigar a la empresa a la que se desea aplicar. Si la compañía no cuenta con página web, mail con dominio propio, perfil en redes sociales, no brinda información detallada sobre el puesto ofrecido y no cuenta con historial de actividad en las búsquedas de Google, es una señal de alarma que indicaría que se trata de una estafa.

5. Ortografía y comunicación. Toda empresa seria cuida su imagen, por lo que la forma de contacto y comunicación será muy cuidada, con una gramática y ortografía impecables. Si en un aviso existen muchos errores, es muy probable que se trate de una oferta de trabajo falsa.

6. Período de prueba no remunerado. Si la compañía indica que se debe trabajar por un tiempo sin recibir una remuneración a cambio, sin dudas, se trata de una oferta de trabajo fraudulenta.

“Frente al avance de este tipo de estafas que buscan aprovecharse de la necesidad de la gente, es muy importante estar atentos a estas señales para no caer en ofertas de trabajo fraudulentas, que no solo suponen una gran desilusión para quién se encuentra en búsqueda activa de trabajo, sino que pueden generar un problema aún mayor, como una estafa y el robo de datos personales que a su vez puede derivar en la suplantación de identidad, el fraude financiero o el acoso online”, agregó Ávila.