Una familia de barrio Acapulco sufrió la voladura del techo de su casa, ubicada sobre Calle 3 esquina Calle 20, a causa del temporal desatado esta madrugada.

Marisa Melano, una de las damnificadas, contó a El Periódico cómo vivieron ese momento: "Escuchamos el viento y cuando nos dimos cuenta nos arrancó el techo, no nos dio tiempo a nada. Empezamos a ver como nos arrancó el techo, los ladrillos, nos tumbó todo, toda la casa".

La mujer, mamá de dos chicos de 15 y 9 años, agradeció que los menores se encontraban en la casa de su papá cuando comenzó el viento y destacó que pese a lo ocurrido, tanto ella como su marido no sufrieron ninguna consecuencia.

"Estábamos acostados y justo nos levantamos porque sentimos el viento, mi marido se asoma para ver qué estaba pasando, si se venía la tormenta o no, me llamó y se empezó a mover el techo y cuando nos dimos cuenta nos arrancó el techo completo, de toda la casa, de un solo sacudón. Del frente tumbó parte de la pared, y tumbó un pose de cemento que gracias a Dios cayó para el lado de la calle y no para el lado de la casa", agregó.

La mujer aseguró que quedó "shockeada" con lo sucedido y que atinó a tapar los muebles para que no se mojaron. Por lo ocurrido, y para resguardar lo que les quedaba, contó que durmieron en el auto.

"Mis hijos se van a quedar de su papá. Y nosotros nos iremos de mi cuñado hasta que podamos levantar todo de vuelta. Me prestaron un lugar para guardar los muebles, lo poquito que me quedó porque no tengo más colchones, están llenos de agua, y un tirante me quebró un mueblecito que tenía", contó.

La mujer agradeció cualquier colaboración: se la puede contactar al 3564 515295. "Todo es bienvenido", manifestó. Y destacó el apoyo de la comuna, que se contactó para ayudarlos. Se puede colaborar con ropa, muebles y materiales de construcción.