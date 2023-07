Vivienda propia: 24 familias de San Francisco accedieron a su escritura

Vecinos de diferentes barrios de San Francisco recibieron las escrituras de sus viviendas en un acto realizado por la Municipalidad en el marco del programa provincial “Tu Casa, Tu Escritura”. En total son 24 familias las beneficiadas y la inversión total asciende a los 6 millones de pesos.

El programa permite que las familias accedan sin costo a las escrituras de inmuebles de su propiedad que de otra manera tendrían dificultades para concretarlo.

Por eso el intendente Damián Bernarte que presidió la entrega indicó: “Es un momento realmente importante en la historia de vida de cada uno de los beneficiarios, en una comunidad como la nuestra donde la vivienda propia es un valor realmente significativo, poder contar con este documento que acredite la titularidad da tranquilidad”.

También estuvo presente el escribano Matías Bruno que recalcó que “reciben el título de propiedad de su casa y es una transferencia que hace la Municipalidad hacia los titulares”.

Proceso

Bruno indicó que cada comprador de distintos lotes de San Francisco ahora tiene transferido el título de propiedad a su nombre.

“Esto concluye con un proceso que es elevar todo al Registro de la Propiedad para que desde allí se haga el cambio de titularidad, un trámite que tiene una demora aproximada de un mes y medio, para que luego vuelva a la escribanía, y a partir de ahí nos contactaremos con ustedes a fin de que pasen a retirar cada uno su escritura”, añadió.

Facilidades

El programa depende de la Dirección de Escrituración y Viviendas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Por medio de este sistema se permite escriturar inmuebles que tengan como destino principal el de casa habitación, única, permanente y de carácter económico.

Incluye los loteos desarrollados por los estados nacional, provincial y municipal, como así también los promovidos por organizaciones no gubernamentales, dentro de un marco de promoción social.

El mismo prevé, principalmente, la regularización dominial y beneficios de tipo impositivo para las familias favorecidas.

Dicho programa está dirigido a familias que no poseen los medios económicos necesarios para tramitar las escrituras traslativas de dominio. Responde a la ley 9.811, que posibilita la escrituración de viviendas de carácter social a familias que no posean otro inmueble, ya sean provenientes del Estado o adquiridas de manera particular.