Este sábado por la mañana, vecinos autoconvocados e instituciones eclesiásticas y educativas de Frontera, brindaron una conferencia de prensa en el Centro Vecina de barrio Santa Teresita donde manifestaron su preocupación y reclamaron por acciones concretas ante los diversos hechos delictivos ocurridos en las últimas semanas.

Estos hechos no son aislados, puesto que desde hace varios años se repiten y se profundizaron en la pandemia. Cansados de soluciones paliativas o promesas no cumplidas, los vecinos decidieron dar a conocer la situación y exigieron respuestas concretas.

Esta semana, varias instituciones educativas fueron blanco de hechos vandálicos y robos de todo tipo, situaciones que complican el el inicio del ciclo lectivo de 2022. "No solo son daños materiales que tienen un monto X, lo más lamentable es el desgaste y la desesperanza que se instala en una comunidad educativa donde en lo único que pensamos es en darle a nuestros niños y adolescentes de Frontera construir con ellos un futuro mejor, estas cuestiones nos hacen retroceder mucho. Es una comunidad de bajos recursos, vecinos de trabajo, y cada cosita que se hace en la escuela cuesta mucho. Volver a empezar con cuestiones que teníamos ya instaladas no tiene explicación ni justificación. Pedimos y exigimos que las autoridades locales, provinciales y quien tengan que hacerse cargo se hagan cargo y no con promesas como viene sucediendo en estos días candentes. Cuando pasa algo llegan los saludos, el acompañamiento y las promesas, pero pasan los días, se calma todo y no llega la solución ni lo que se promete", señaló Claudia Dutto, directora de la escuela N° 1199.

En nombre de los vecinos, el padre Raúl Cortés explicó que en la ciudad hay unas 15 cámaras de seguridad, pero estas no tienen centro de monitoreo, muchas no funcionan y no graban. "Nosotros como vecinos pedimos cámaras de alta definición, para poder prevenir. Autoridades de distintos niveles, locales y provinciales, proponen instalar cámaras y alarmas en las instituciones, nos las han ofrecido, pero cuando se cometen los delitos van con barbijos y capuchas, al no tener cámaras en la ciudad no se los puede seguir e identificar", manifestó.

"La Comisaría de barrio Puzzi parece una chacarita policial. Hay tres móviles parados al frente, no hay fondos para lo que no se quiere, como vecinos ya estamos cansados y hay cosas que en otras instancias lo decíamos con más delicadeza, hoy ya no podemos más. Hay móviles nuevos destruidos, a quienes les corresponda mandar las partidas para reparar los móviles que lo hagan, pero de qué sirve tener 20 móviles y 100 policías si después no es efectivo ni claro el procedimiento. Seamos claros, también hay un montón de policías honestos, pero también hay responsabilidad política, el Gobernador (Omar Perotti) tiene mucha responsabilidad porque hizo campaña política con la seguridad de la provincia y uno de los puntos por lo cual ganó las elecciones fue por la campaña de seguridad ¿Y...?", apuntó Cortés.

Y agregó: "No hay voluntades, hay dinero para entregar a ciertas instituciones y no se discute. El gobernador entregó dos subsidios de 80 millones al club de su infancia y seguramente que lo necesitan, que les hace falta. Ahora, ¿No hay 30 millones para una ciudad flagelada históricamente por la inseguridad? ¿No hay para poner cámaras? Las oficinas desbordan de empleados públicos y no hay para poner dos personas en una sala de monitoreo en una ciudad flagelada por la inseguridad. ¿No hay dinero suficiente para que la Policía de Frontera pueda trabajar? ¿Cuánto puede necesitar?... faltan voluntades y decisiones, exigimos respuestas concretas y no promesas".

Participaron de la conferencia el padre Raúl Cortés, miembro del grupo de vecinos y a cargo de la parroquia “Nuestra Señora de Fátima”. También estuvieron directivos de las distintas escuelas de la ciudad, entre ellas las directoras Claudia Dutto (Escuela N° 1199), Analía Moretto (Escuela Nº 329 "Brig. Gral. Estanislao López"), Nancy Gandino ("Santiago Puzzi"); como así también miembros de cooperadora y representantes de Centros Vecinales.

Estos son solo algunos de los hechos sucedidos en los últimos meses: