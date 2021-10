Vacunación en niños: pasó la primera jornada y se vacunó el 90% de los anotados

El Superdomo se vistió de fiesta este miércoles para recibir a más de mil niños de entre 3 y 11 años, que fueron a recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Un cartel que les daba la bienvenida, payasos y globos para darle color y tranquilidad a los peques que llegaron con sus padres y familiares para inmunizarse.

La cita estaba prevista desde las 13.30 y era por apellido. En poco tiempo, algunas filas se fueron formando en el jardín botánico de la ciudad.

Vanesa, mamá de una niña de 5 años, contó que decidieron vacunar a su hija al considerar que es lo “correcto”, aclarando que en la familia todos lo hicieron: “Nos faltaba ella nomás, por suerte le llegó el turno”, explicó.

Otra mamá, en este caso de un niño de 10, explicó que consultó con su pediatra porque tenía algunas dudas: “Me dijo que no dudara, que era necesario vacunarlo”, expresó.

La consulta al pediatra fue un punto en común entre lo que opinaban los padres y madres consultados.

Según informó a El Periódico el secretario de Salud municipal, Fernando Giacomino, de las 1500 dosis disponibles para esta primera jornada se colocaron 1350: “El 90 por ciento del padrón asistió, es número de vacunados es súper favorable”, aseguró e indicó que se trató de una jornada “muy emotiva”, donde hubo un gran comportamiento de los niños y de los padres. Tras ello, palpitó que este jueves será similar.

Segundo operativo

Este jueves 14 de octubre se llevará a un segundo operativo para vacunación a menores entre 3 y 11 años, que recibieron notificación a través de los medios habituales para presentarse a partir del 12 de octubre.

Se volverán a aplicar 1500 dosis –primera- de la vacuna Sinopharm en el Superdomo. Los menores deben concurrir acompañados por un adulto responsable y con DNI. Será desde las 14.

Objetivo de la vacunación a menores

El secretario de Salud detalló por qué es importante vacunar a los menores de 3 a 11 años. "Uno de los objetivos es llegar al gran índice de rebaño. Si bien este grupo de edad fue el que menos índice de gravedad tuvo con la primera cepa, en otros países la cepa Delta ha afectado a niños y eso ha traído algunas complicaciones, el objetivo es llegar a la mayor cantidad de población vacunada. El efecto de esto es causar que el virus no se disemine por este grupo etario, sabemos que si bien a ellos no le producía una forma grave y severa, también lo podían diseminar. Tener la vacuna, si bien te protege de la forma severa, también te protege en muchas situaciones de no contagiar. Entonces eso hace de que no circule el virus por ese rango de edad", manifestó Giacomino.