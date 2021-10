Arranca la vacunación COVID a niños y niñas: el objetivo es protegerlos y que el virus no circule

Este miércoles 13 y jueves 14 de octubre se llevarán a cabo dos operativo para vacunación a menores entre 3 y 11 años, que recibieron notificación a través de los medios habituales para presentarse a partir del 12 de octubre.

En esta oportunidad se aplicarán 1500 dosis, por día, de la primera dosis de la vacuna Sinopharm, en el Superdomo. Los menores deberán concurrir acompañados por un adulto responsable y con DNI.

Quien se refirió a este evento fue el secretario de Salud, Fernando Giacomino, que llevó tranquilidad a los padres de los menores.

"La vacunación a menores de entre 3 y 11 años se hace con una vacuna que se llama Sinopharm, que es una vacuna de virus atenuados. Es un una fórmula similar a las que se hacen con los componentes de la Influenza, que es la vacuna de la gripe. Está recomendada de 3 a 11 años por la ANMAT, por la Sociedad Argentina de Pediatría y por la Sociedad de Infectología. Hemos recibido los pediatras muchas consultas sobre si vacunar o no a este grupo y por ende, al estar aprobada, si bien hay algunos cuestionamientos de algunos pediatras que también he escuchado, está probada. Está garantizada por los entes científicos de nuestro país, por lo que hay que ponérsela a nuestros hijos", dijo Giacomino.

Con respecto a cómo se van a desarrollar los operativos de vacunación, el funcionario explicó: "Debido a que en esta primera etapa vinieron de Córdoba 3 mil dosis, vamos a desarrollarlos en dos días, porque cada uno de estos chicos va a concurrir con un adulto. Entonces van a pasar por el Superdomo aproximadamente 3 mil personas por día, es decir, 1500 chicos más 1500 adultos. Entonces lo que tenemos que hacer es disponer del equipamiento, de todo el sistema adecuado para que no se acumule gente. Como estrategia, el miércoles se va a comenzar a las 13:30 y cada media hora van a haber los apellidos que coincidan con 250 chicos y sus respectivos padres. Queremos vacunar aproximadamente 500 chicos por hora. Van a ser 1500 el primer día y el día jueves van a ser los otros 1500".

Objetivo de la vacunación a menores

El secretario de Salud detalló por qué es importante vacunar a los menores de 3 a 11 años. "Uno de los objetivos es llegar al gran índice de rebaño. Si bien este grupo de edad fue el que menos índice de gravedad tuvo con la primera cepa, en otros países la cepa Delta ha afectado a niños y eso ha traído algunas complicaciones, el objetivo es llegar a la mayor cantidad de población vacunada. El efecto de esto es causar que el virus no se disemine por este grupo etario, sabemos que si bien a ellos no le producía una forma grave y severa, también lo podían diseminar. Tener la vacuna, si bien te protege de la forma severa, también te protege en muchas situaciones de no contagiar. Entonces eso hace de que no circule el virus por ese rango de edad", manifestó.

Respecto a las reacciones que podría causar la inoculación, Giacomino informó: "Lo que hemos visto de esta vacuna, porque hemos vacunado a muchas personas en San Francisco si bien han sido todos mayores de 18 años, es que las reacciones son muy leves. Solamente una reacción local en la zona de la inoculación, que puede ser una induración (endurecimiento del tejido cutáneo y subcutáneo) o en algunos casos puede haber aumentado un poco más la induración en el nivel del brazo. Entonces se ponía se ponía un efecto local con un poco de hielo o se les daba paracetamol o ibuprofeno a los adultos mayores, en los niños lo mismo, y en algunos casos pueden generar un poco de fiebre, pero no más allá de reacciones locales".

Giacomino apuntó que la Sociedad de Pediatría de San Francisco consensuó recomendar la vacunación en niños: "Tenemos un grupo entre los pediatras de San Francisco y primero se puso el comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría. De ahí se siguió hacia la Sociedad de Pediatría de San Francisco. Y de ahí se siguen los lineamientos. No es que hemos estado hablando entre todos, uno por uno, pero se puso como consenso dentro de la Sociedad de Pediatría de San Francisco poder vacunar a los chicos".

Sobre el final, llevó tranquilidad y aseguró que tarde o temprano todos los niños que se anotaron serán vacunados. "Me preguntan mucho por qué les ha llegado la vacunación a un hijo de 8 años y no les llegó al que tiene 14 si hace rato que lo tienen anotado. De 12 a 17 años, las vacunas que vienen son Moderna y Pfizer, que están hechas con ARN mensajero. Estas vacunas para ese rango etario vienen en formas más lenta".

"Cuando nos llegan las vacunas, nos llegan 200 o 300 dosis por operativo. No llegan 3 mil como llegó para este operativo, por ende en nuestro país hoy tenemos más vacunas Sinopharm que vacunas de AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Por eso queremos decirle a los padres que han preguntado en estos días, que esa población va un poco más lento, pero también van a ser vacunados", cerró Giacomino.