En las últimas horas llegaron a San Francisco más de 3 mil dosis de la vacuna Sinopharm para la vacunación de niños de entre 3 y 11 años, mientras que suman más de 6 mil las asignadas a todo el departamento San Justo.

En ese marco, mientras se organiza un operativo de vacunación para esta población, la vicedirectora del Hospital J. B. Iturraspe, Verónica Pepino, quien además es pediatra y especialista en Pediatría, llevó tranquilidad a los padres.

"Es exactamente la misma vacuna que se usó en los mayores de 18 años. El propósito que tenemos con esta campaña es disminuir la morbilidad, la mortalidad y el impacto socioeconómico ocasionado por la Covid-19 en todo el territorio de la Argentina y contribuir a la estrategia de contención de la pandemia", explicó la profesional.

Pepino, además, aseguró que lo que se busca es incidir en la transmisión del virus. "El objetivo en este en este momento es vacunar al 100% de la población de manera escalonada. En este caso van a ser los niños de 3 a 11 años con y sin morbilidades. Las vacunas han llegado, las tenemos en nuestras cámaras y van a estar siendo entregadas. Algunas localidades ya las han venido a buscar. Estamos al aguardo de lo que va a ir ocurriendo durante la semana con la campaña", comentó.

"Es una vacuna segura y eficaz"

La doctora recordó que la vacuna viene siendo utilizada desde comienzos de este año. "La estrategia de vacunación es disminuir el impacto del Covid-19. Es una vacuna segura, es una vacuna eficaz. Y además está avalada por la ANMAT, que es nuestro ente regulador. Todos los papeles y todas las fases necesarias han sido presentados de forma pertinente a la Sociedad Argentina de Pediatría. Soy pediatra, y para nosotros el aval de una sociedad científica siempre es muy importante. En esa reunión estuvo presente la doctora Ángela Gentile, que es uno de nuestros máximos exponentes en Infectología y experta en vacunas. Y estuvo con la doctora Russ, que es también experta en vacunación y pertenece al Comité de Infectología de la Argentina. Por eso queremos transmitirle tranquilidad a los papás", dijo.

A continuación, insistió: "Es una vacuna que ha sido muy esperada, es una vacuna que se venía probando, haciendo su fase 3 en distintos países. Lógicamente no se va a colocar una vacuna que no tenga los avales pertinentes, estamos hablando de seguridad y eficacia. Entonces queremos transmitirle a todos los papás la tranquilidad de que es una vacuna que ya venimos usando. Todas las que tenemos en el mercado son buenas para el plan estratégico, para el propósito que tienen las campañas de vacunación".

En esa línea, Pepino agregó que, además, la Sinopharm es la que menos reacciones adversas ha tenido. "Es la que mejor ha evolucionado. De hecho hemos vacunado a adolescentes y prácticamente no hemos tenido un evento adverso supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización (ESAVI), que es un evento que nosotros lo debemos notificar. Es una vacuna segura, es una vacuna eficaz, lo vuelvo a reiterar para que todos estén tranquilos", indicó.

Y añadió: "Vamos a esperar a ver cómo se va a ir realizando la vacunación, hay algunas localidades que el martes ya van a estar vacunando. En esta oportunidad, San Francisco recibió unas tres mil y tantas dosis y el departamento San Justo en total unas 6 mil algunas más dosis para comenzar su campaña de vacunación e inmunización en menores de 11 años".

Administración con otras vacunas

La vacuna contra la Covid-19 puede coadministrase con otras vacunas del calendario sin requerir intervalos entre las dosis, explicó Pepino.

"Por las que estuvimos colocando, sabemos perfectamente que en el mismo momento en que le estamos colocando la vacuna para la prevención de Covid-19 al niño, el niño puede estar recibiendo otras vacunas concomitantemente las del Programa Ampliado de Inmunizaciones, las del calendario nacional, o en su defecto colocarse esa vacuna y al día siguiente o a los dos días o a la semana recibir otra vacuna de este programa que no hay ningún problema", manifestó.

En cuanto a las reacciones que la vacuna le puede producir al niño, Pepino apuntó: "Las reacciones que pueden llegar a tener son reacciones locales, como tumefacción, enrojecimiento, alguna febrícula. Es importante aclararle a los papás que es importante consultar con sus pediatras de cabecera, que somos los que vamos a estar conteniendo. Antes de ir a la vacunación, al niño no se debe dar absolutamente nada, pero esto no es solamente con la vacunación Covid-19, sino con todas las vacunas. Antes de ir a la vacunación, al niño no se le da nada. Si el niño después empieza con fiebre, con dolor o tumefacción, recién ahí le podemos dar el analgésico o el antitérmico recomendado por nuestros pediatras de cabecera".

Inscripciones

Por el momento, para acceder a la vacunación contra la Covid-19 será necesaria la inscripción previa a través del CIDI.

"Las estrategias van cambiando en base a lo que se va alcanzando de las poblaciones objetivo. En estos momentos todos los niños que van a estar recibiendo la notificación, lo van a hacer a través de su previa inscripción. Es decir, el padre debe inscribirlo en el CIDI y le va a llegar a través de un correo la notificación de que se puede acercar a su centro de vacunación más cercano. Por ahora la estrategia es esa", sostuvo la vicedirectora del Hospital.

A la vez, recordó que la vacuna no es obligatoria y que los padres pueden decidir si inscribirse o no: "Siempre está bueno que se acerquen y lo puedan charlar con su pediatra de cabecera para sacarse todas las dudas".

"El jueves estuvimos en una capacitación en la ciudad de Córdoba en donde se habló de toda la estrategia y toda la campaña de vacunación Covid-19 que venimos llevando a cabo. Lógicamente se tocó el tema puntual de la vacunación Covid-19 en los niños, así que estuvimos con las máximas autoridades de la provincia de Córdoba y, como referentes de cada una de las localidades, nos hemos sacado todas las dudas para poder transmitir la tranquilidad necesaria y poder llevar adelante esta campaña de vacunación. Las formas en los niños no han sido formas graves, pero de cualquier manera lo que uno hace colocando la vacunación Covid-19 en los niños es disminuir la transmisión viral", sumó.

Este objetivo tiene, consecuentemente, otros fines: "Apunta a continuar con la presencialidad en los ámbitos escolares, la presencialidad en las actividades extracurriculares y poder tratar, en lo posible, de volver a una normalidad entre comillas".

Situación sanitaria

Pepino también se refirió a la situación sanitaria que vive San Francisco. "Venimos trabajando muy bien. Llevamos adelante una vigilancia súper activa, tenemos tres puestos de testeos abiertos, el apoyo de nuestro señor intendente a través de las medidas de bioseguridad, el acompañamiento de todos los profesionales, de la parte educativa, que también hacen mucha insistencia. Sin todos esos focos no hubiésemos podido llegar a los resultados y a los porcentajes que tenemos en estos momentos, que realmente nos dan mucha felicidad porque venimos con una muestra notable de bajas en los casos y muchos días ya que prácticamente no hemos tenido casos. Y los casos activos vienen en descenso", reflexionó.

Sobre el final, aseguró que pese a los valores favorables siguen en alerta: "Estamos atentos a todas las nuevas variantes, después de una pandemia por el virus SARS-CoV-2 aparecen nuevas variantes. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia en toda la provincia de Córdoba, en nuestro departamento San Justo y en nuestra ciudad de San Francisco muy activo, para tratar de encontrar estas nuevas variantes. Por supuesto que estamos muy atentos a esta nueva variante, a la variante Delta. Estamos viendo cuál es la respuesta que tienen desde el punto de vista inmunológico las personas que se contagian con esta variante, cuál es su reacción clínica. Y la intención de disminuir la transmisión del virus en este grupo etario, en los niños de 3 a 11 años, tiene que ver con esta incorporación de estas nuevas variantes".

"La población vacunada hace disminuir la transmisión y la mortalidad producida por este virus. Son suficientes los motivos por los cuales nos tenemos que acercar a los vacunatorios y llevar a nuestros hijos para vacunarlos. Venimos insistiendo que para que los hijos vuelvan a la presencialidad, para que tengan una vida medianamente normal, lógicamente con el uso del barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos, qué mejor que poder tenerlos vacunados. Que los papás no tengan miedo. La seguridad está dada a través de la ANMAT y a través de nuestra sociedad científica, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, con las máximas autoridades y referentes en el área de vacunación", concluyó.