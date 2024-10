Una vecina de San Francisco, Mariana Pezoa, se convirtió en la primera beneficiaria del programa “Buenas Prácticas Conductivas”, el cual prevé una serie de bonificaciones a quienes deban renovar su licencia y no tengan multas en los últimos años.

Este programa implementado por el municipio hace algunas semanas contempla una bonificación progresiva en la renovación de la licencia de conducir a quienes no registren, al momento de la emisión, antecedentes de infracciones de tránsito con sanciones firmes. Para ello se toman en cuenta las bases del Tribunal Administrativo de Faltas y el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito de la Provincia de Córdoba.

La coordinación del programa depende de la Secretaría de Prevención y Movilidad Urbana.

Inicialmente, sobre el universo de vehículos controlados había un índice del 44% de infracciones verificadas. En la actualidad, dicho porcentaje se ha reducido y se encuentra en el orden del 27% de infracciones verificadas, según las cifras oficiales.

La vecina Mariana Pezoa, que actualmente reside en barrio Independencia, se mostró “muy contenta” por el reconocimiento recibido sobre el cual dijo que “no lo esperaba”.

Consultada sobre este beneficio manifestó sentirse “asombrada” aunque luego reconoció que conocía sobre el tema “luego que se dio a conocer públicamente la medida”, mientras que al momento de gestionar la renovación de la licencia de conducir se sintió “muy contenta” por el beneficio.

“Está muy bien que la Municipalidad de San Francisco reconozca al contribuyente en sus buenas prácticas, en este caso, al conducir un vehículo”, señaló con orgullo esta vecina de 52 años que nunca recibió una multa por infracción a las normas de tránsito.

“Yo manejo vehículos desde los 18 años. Primero tenía la licencia para conducir motovehículos y al año siguiente saqué el carné para automóviles. En todos estos años nunca tuve multas y espero seguir así en el futuro”.

Luego resaltó que “en este momento hay muchos mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de las normas de tránsito y me parece muy bien que así sea porque todo esto va en el sentido de que se conduzca de manera responsable”.

“Entiendo que todos los controles que se hagan sobre los conductores van en el sentido de asegurar que no se produzcan accidentes y por eso estoy más que conforme con que se reconozca al conductor que se comporta de manera correcta”, agregó para luego “agradecer a la Municipalidad de San Francisco por haber puesto en práctica esta medida que reconoce a aquellos que conducen de manera responsable”.



Cómo se otorga el beneficio

Este reconocimiento al ciudadano consiste en un descuento en el valor de renovación de la licencia de conducir que se otorga conforme a distintos porcentajes:



•Descuento del 10 % si el titular de la licencia no registra antecedentes en el último año.

•Descuento del 20 % si el titular de la licencia no registra antecedentes en los últimos dos años.

•Descuento del 30 % si no cuenta con antecedentes en los últimos tres años.

•Descuento del 40 % si la falta de antecedentes se extiende en los últimos 4 años.

•La bonificación se amplía al 50 % si el titular de la licencia de conducir no cuenta con antecedentes en los últimos cinco años.