Suspendieron créditos Procrear y hay familias de San Francisco en la incertidumbre: "No hay respuestas"

Días atrás, y a partir de un hecho sorpresivo y sin antecedentes, el Gobierno nacional decidió suspender y dejar sin efecto 2.520 créditos Procrear para construcción que ya habían sido otorgados a familias de todo el país. Al mismo tiempo les solicitó a los adjudicatarios devolver el dinero que ya habían recibido a través de nuevos préstamos personales.

Al menos un centenar de las familias fueron afectadas por esta medida, entre ellas algunas de San Francisco.

Uno de los damnificados de nuestra ciudad fue Rober Martinez, que salió sorteado en junio de 2022 y que habló con El Periódico para dar a conocer su situación.

El hombre explicó que el programa se componía del anticipo, que era el 30% del crédito, un primer desembolso del 30%, un segundo del 30% y el último del 10%. Estos montos, dijo, eran actualizables por el índice UVI.

Sin embargo al poco tiempo de recibir el anticipo, recibió un correo electrónico de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación que, culpando a la anterior administración nacional por el otorgamiento de dichos préstamos, le informaba que ya no recibiría nuevos desembolsos. Pero además, que debía devolver el dinero recibido en calidad de anticipo para poder recuperar la hipoteca. A modo de alternativa le ofrecieron tomar otro crédito, aunque personal, para poder devolver el dinero ya otorgado.

“Somos varios los afectados acá en la ciudad. Nos mandaron un correo diciendo que no nos iban a dar más nada y que obviamente no se podía reclamar nada. Pero el lote está hipotecado. Solo nos dieron un anticipo el año pasado y ahora nos llegó ese correo”, explicó el hombre.

Seguidamente, lamentó: “Dejamos la obra a medio terminar. Hasta el auto vendí para no parar la obra en su momento y nos colgaron”.

El vecino, cuya obra se encuentra parada desde marzo, comentó que por el momento están intentado visibilizar lo ocurrido aunque no encuentran respuestas: “Se reclamó vía telefónica pero desde el banco desconocen los términos, no hay respuesta de nada, nunca la hubo, no hay respuesta de absolutamente nadie, nos mintieron siempre”.

Consultado acerca de los pasos a seguir, Martínez manifestó: “Lo que pensamos hacer es seguir por nuestra cuenta con lo que tengamos, ir haciendo por etapas”.

Cabe mencionar que en el mismo correo electrónico, el Gobierno les puso un plazo: los adjudicatarios tienen hasta el próximo 30 de octubre para aceptar la propuesta oficial, aunque no se hace referencia a las consecuencias en caso de no aceptarla.