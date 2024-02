Un ACV le provocó necrosis en sus caderas y debe operarse: necesita ayuda para volver a caminar

Eneas Altamirano (42) es un vecino de San Francisco que padece necrosis ósea en sus dos caderas y necesita operarse para poder volver a caminar: pero antes de la cirugía necesita conseguir una prótesis, cuyo monto supera los 5 millones de pesos, por lo que lanzó una campaña para poder reunir ese dinero.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, Altamirano contó que a raíz de esta necrosis ósea de las dos caderas padece plejía en su pierna izquierda, es decir, parálisis, aunque tiene reflejos y mantiene un tratamiento neurokinesiólogo.

“El año pasado en febrero tuve un ACV. Me quedó la mitad izquierda del cuerpo sin fuerza. Con rehabilitación recuperé el andar. Pero me quedó una pequeña renguera. Empecé a trabajar y esa renguera me empezó a producir dolor en las caderas, dolor en la cintura, malestar, no me podía agachar, no podía hacer esfuerzo”, comenzó a explicar.

Seguidamente, continuó: “Fui al traumatólogo y dijo que con el ACV se me infartaron las caderas. Esto quiere decir que los dos fémures están trabajando en seco. Y se gastaron de tanto caminar. Por eso eran los grandes dolores. Me hacen un tratamiento con plasma rico en plaquetas, empecé de vuelta rehabilitación, tres meses más en cama, sin moverme para que las caderas se regeneren. No se lubricaron así que seguí mal. Y ya dos semanas atrás no me pude levantar más”.

A causa de este inconveniente de salud Eneas, que es camionero, hace un año que no puede trabajar regularmente. Además, contó que el ACV le provocó otros problemas de salud, como la suba en el colesterol malo y la aparición de diabetes.

En cama

Esta situación derivó en que ya no pueda caminar desde hace dos semanas: “No camino. Andaba con muletas porque tenía la pierna izquierda dormida, pero al asentar tanto la pierna derecha, y al estar también esa cadera seca, me duele. Ahora directamente no puedo ni asentar la pierna derecha. Estoy en cama, me levanto para bañarme en una silla especial, no puedo moverme. Son terribles los dolores”.

Como si fuera poco, Altamirano estuvo internado por un tratamiento para el dolor, pero para evitar hacerse adicto a la morfina debieron bajarle la dosis y cambiarle la medicación que no le alcanza para paliarlos.

"Esta semana viene a casa un grupo de kinesiólogos y una neuróloga porque no me puedo mover. Hay cosas que la mutual me cubre y las tengo. Y hay otras que no. La kinesióloga viene a hacerme una sesión, me cubre el 30 por ciento, le tengo que pagar mil pesos cada sesión, explicó.

La prótesis

El hombre necesita reunir, por el momento, el monto para comprar una de las prótesis, cuyo precio la semana pasada era de 5.200.000 pesos.

En ello, aclaró el motivo del monto: “Las prótesis van según la edad. Yo tengo APROSS, que me da una una prótesis china que dura tres años. Pero si me pongo la prótesis izquierda me van ocho meses para recuperarme para recién ponerme la otra. Es decir, me van a ir 16 meses hasta que me cure bien y ya me van a tener que volver a operar. Entonces la que me pide el doctor, la que va por mi edad, dura 20 años y por eso tiene ese costo”.

El tiempo para conseguirla apremia y Altamirano ejemplificó: “Si hoy apareciera gente de buen corazón y me dijera que me donan la prótesis, primero hay que pagarla, después pedirla y es un tema de papelerío, no va a llegar enseguida. Todo lleva tiempo y estoy corriendo el riesgo de que me agarre plejía en la pierna derecha y ya quedar en silla de ruedas permanentemente, con 42 años”.

Para colaborar

Altamirano necesita conseguir $5.200.000 para la primera prótesis.

Según detalló, su situación no le permite trabajar y el hecho de que su familia trabaje gran parte del día lo imposibilita a generar ventas.

Para colaborar, las personas pueden hacer un aporte dinerario al alias ENEAS.DAVID.

Para mayor información se puede llamar al teléfono 3564 206245.